L'or des Sitevi Innovation Awards va à Biopythos et au Studio Nix/Consortium E-Cab

Ce 30 novembre en soirée, le salon a dévoilé les lauréats de son concours des Sitevi Innovation Awards. Et le palmarès crée la surprise en décernant l’or à égalité à l’entreprise Biopythos impression 3D, une solution de fabrication de jarres en céramiques sur-mesure, répondant à un cahier des charges personnalisés suivant les attentes du vinificateur. « Nos jarres sont déjà utilisées dans différentes régions viticoles, sur des vins blancs, rouges et Champagne » indique Quentin Joly, ingénieur en céramique de Biopythos.

Simulateur de conduite

Le second lauréat est le Studio Nyx et le Consortium E-Cab qui proposent un simulateur de formation immersif à la conduite des engins viticoles. Il permet d’apprendre à conduire et ainsi de répondre aux besoins de formation de la conduite d’engins et aux attentes en matière de main d’œuvre qualifiée. En recevant son prix, l’entreprise a lancé un appel aux constructeurs afin de développer la gamme des engins accessibles via le simulateur.

Le palmarès du Sitevi 2021 compte également six médailles d’argent dont Ampelos de Della Tofola, X Power XPN de New Holland Agriculture, Filtr’Actic de Pera-Pellenc et la pulvérisation confinée de Vitibot. Le bronze va à 8 entreprises : Aptitract, d’Aptimiz, Bucher Xplus de Bucher Vaslin, Exapta Tactic du groupe Ertus, Pathogen de l’IFV, Netflush de Netafim, R&D Vision d’Itria, Oenoview de Terramis et du groupe ICV et enfin Livio Rapid de Vignetinox.

Tous les descriptifs des produits ainsi que les nominés du concours sont à découvrir ici.