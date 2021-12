l

« Je ne pensais pas qu’on collecterait autant de déchets dans nos vignes. Cette opération était utile et nécessaire pour sensibiliser chacun à préserver l’environnement et à ne rien jeter dans les vignes. Nous devons montrer l’exemple. Il en va aussi de l’image de notre appellation ». Yves Lestourgie est co-président de l’appellation de Quincy. Un vignoble où les déchets ne sont pas plus nombreux qu’ailleurs, mais où les vignerons ont tenu à participer à la première semaine de la Biodiversité, lancée fin novembre par la Fédération des Unions viticoles du Centre.

« A Quincy, sur environ 60 % de nos 300 hectares de vignoble, nous avons ramassé le 25 novembre en longeant les fossés et chemins plusieurs dizaines de kilos de déchets : des bouteilles en plastique, des morceaux de céramique, des masques…Nous avons aussi trouvé deux dépôts sauvages de gravats, et des protège-plants en plastique qui s’étaient envolés », relate Etienne Borgnat, vigneron. « Nous avons aménagé ces dernières années un parcours dans les vignes avec un fléchage. Avec cette collecte, nous voulons rappeler aux promeneurs la nécessité de ne pas laisser de déchets. Et cela concerne aussi les vignerons. Les protège-plants en plastique sont à bannir, il en existe en carton biodégradable », poursuit Yves Lestourgie.

Opération à renouveler

Le co-président de l’Organisme de Défense et de Gestion a été agréablement surpris par la mobilisation sur le vignoble : « nous étions 15, vignerons, salariés viticoles, retraité…et je pensais qu’on serait trois fois moins. Dans les autres AOC de la Fédération, Sancerre, Menetou-Salon, Pouilly, Reuilly, Châteaumeillant, et dans les Coteaux du Giennois, les gens se sont aussi bien mobilisés. Cette opération est à renouveler tous les ans, il y a encore beaucoup à faire pour la sensibilisation ».

« Cette semaine de la Biodiversité pour préserver les paysages avait aussi pour but de passer en revue la flore présente dans nos vignes. Mais nous souhaitons aller plus loin avec un inventaire de la flore et de la faune », indique Hélène Mardon, co-présidente de l’ODG de Quincy et vigneronne en bio. « Nous avons de grands îlots de vignes avec peu d’arbres. Nous voudrions savoir quelles essences locales implanter, en lien avec l’évolution du climat », ajoute Yves Lestourgie.

Pour l’heure, l’initiative des vignerons de Quincy leur vaut déjà d’être distingués pour figurer au classement des « 80 Vins de demain » de la Fondation du Vin, mettant en avant « les acteurs qui agissent pour un vin meilleur ».