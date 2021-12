Interdiction facilitée des herbicides et insecticides en vignoble AOC

R

éuni ce 18 novembre, le comité national des vins d’Appellation d’Origine Protégée (AOP) de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) s’est de nouveau longuement penché sur les enjeux d’adaptation du vignoble aux changements climatiques et sociétaux. Pour permettre aux cahiers des charges AOP d’évoluer plus rapidement en termes de transition environnementale, trois nouvelles mesures types sont validées : « obligation de traitement à l’eau chaude des plants de vigne » (plantation et complantation), « interdiction de tout emploi d’herbicide » (interdisant le désherbage chimique pour ne permettre que l’emploi du travail du sol), « interdiction de tout emploi d’insecticide » (à l’exception de ceux de biocontrôles et de ceux imposés en cas de lutte obligatoire décidée par les pouvoirs publics, par exemple contre la flavescence dorée).

Les appellations Patrimonio et Baux de Provence sont intéressées par la mesure d’interdiction des herbicides indique Caroline Blot, la responsable du pôle vins de l’INAO, qui précise que la mesure sur le traitement à l’eau chaude (ou TEC) répond à une évolution réglementaire de lutte contre la flavescence dorée. Ces mesures types étant désormais validées, tout Organisme de Défense et de Gestion (ODG) peut les inscrire dans son cahier des charges pour le transmettre directement au comité national et gagner du temps de traitement explique Caroline Blot, rappelant que la Procédure Nationale d’Opposition (PNO) de deux mois reste en vigueur (notamment pour informer tous les opérateurs). Le comité national INAO vient ainsi de valider la demande de l’appellation Touraine de s’interdire le désherbage total de ses parcelles viticoles, qui va passer en PNO. La responsable du pôle vins de l’INAO ajoute que des mesures agroenvironnementales peuvent être proposées hors de ce cadre, mais demandent plus de temps de traitement (sans attendre, Pomerol a ainsi banni tout désherbage chimique de son AOC il y a quelques semaines).

Ancrage bordelais

Désormais, les cahiers des charges des vins AOP peuvent intégrer douze Dispositions AgroEcologiques types (DAE, voir encadré). Se diffusant nationalement, ces mesures agroenvironnementales sont actuellement très ancrées dans le vignoble de Bordeaux. « Il y a un fort engagement des ODG de Gironde dans les dispositifs de mesures agroenvironnementales » soulignait récemment Laurent Fidèle, le délégué territorial pour la Nouvelle Aquitaine de l’INAO, citant les AOC ayant déjà adopté ces mesures (Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Cérons et Pessac-Léognan), ainsi que celles étudiant leur intégration (Barsac, Blaye, Côtes Bordeaux, Côtes de Bourg, Entre-deux-Mers, Graves de Vayres, Margaux, Médoc, Pessac-Léognan…). « Il y a une vraie volonté, la mobilisation est nette : on vit un tournant majeur. Il n’est plus question d’objectifs, chacun les partage. Il n’est plus question que de mise en œuvre et d’inscription au cahier des charges » concluait Laurent Fidèle.