Les caves coopératives d'Occitanie en 5 chiffres

6

61 hectolitres

Le rendement moyen à l’hectare obtenu dans 124 caves coopératives occitanes étudiées par l’entreprise Pellenc. Même en excluants les vins doux naturels et effervescents, cette moyenne cache de grandes disparités, les rendements s’étant échelonnés en 2020 de 25 à 80 hl/ha.

110 €

C’est le chiffre d’affaires (CA) moyen des caves de la région à l’hectolitre, soit 6 636 €/ha. Les frais de vinification sont évalués à 28 €/hl, ou 1 696 €/ha, et le produit viticole brut moyen estimé à 82 €/hl, ou 4 940 €/ha.

3 familles

Pellenc a statistiquement distingué 3 grandes typologies de caves. La première en comprend 65, de « grosses vraqueuses » produisant en moyenne près de 90 000 hl sur 1 300 ha, vendant essentiellement sous IGP, pour un CA de 101 euros à l’hecto et de 6 950 € à l’hectare.

La seconde en compte 7, produisant autour de 30 000 hl sur un parcellaire moyen de 750 hectares, vendant leur vin sous AOP en direct ou à l’export pour un CA moyen de 10 750 euros par hectare.

52 caves composent le dernier groupe, leurs volumes et rendements moyens se rapprochent de ceux du second, mais elles vendent plus de la moitié de leur production en vrac, pour un CA final de 5 700 €/ha.

77 %

Avec 5,8 millions d’hectolires, c’est la part de volume représentée par les 65 caves du premier groupe. Avec 581 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé, elles totalisent 70 % du CA réalisé sur la région. Le second groupe ne représente que 3 % en volume mais 7 % en CA.

10 099

C’est le nombre de viticulteurs, soit 67 % des coopérateurs d’Occitanie, livrant leur vendange à l’une des caves du premier groupe.