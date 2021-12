Entre cubi et bouteille de vin, lancement de la

Bonjour, Mes informations au sujet de l'Algérie datent un peu effectivement. Mais enfin en 2007 j'y suis allé 10 fois à raison de 12 jours par mois. J'y ai vu les très beaux vignobles, installés, renouvelés par l'ONCV Office national de commercialisation des vins durant la guerre civile des années 90. J'ai rencontré l'encadrement de cet office, avec des hommes et des femmes passionnés par leur métier. J'y ai bu dans les restaurants d'Alger, acheté à l'aéroport avant de rentrer en France, les excellents vins qu'ils savent produire, à Médéa, Césarée-Tipaza, ou ailleurs. En 2007 j'avais même l'impression que l'offre viticole était inférieure à la demande. Alors tout n'est ou n'était pas parfait loin de là. J'ai aussi vu un domaine viticole avec l'atelier de mécanique dans l'état où il se trouvait en 1962, avec encore les plaques minéralogiques des véhicules de l'époque. La législation viticole en 2007 était celle de la France des années 50. Maintenant l'ONCV Office national de commercialisation des vins s'appelle SOTRAVIT Société de transformation viticole avec un statut différent. Je pense qu'il y a réellement un courant d'affaires à entretenir avec l'Algérie. On ne peut effacer l'acquis par des millénaires de viticulture. Bien sincèrement.

Le 12 novembre 2021 à 18:33:53

Mr Rivoire , comme j' aimerais que vous ayez raison ! Cependant , je lis que l' Algérie qui fut un temps 1ere productrice mondiale de vin , sombre inexorablement vers le rigorisme religieux. Les coop construites par les méchants colons sont en ruine et les vignes ont pour ainsi dire disparu , broutées par les chèvres . Alors , qui serait assez fou pour se risquer à toute tentative dans se pays qui ne sait que rabâcher que sa misère actuelle est la faute de la France ...? Alors bouteille en verre ou en carton, Le problème c' est cette "élite" qui n' en fini pas de disparaitre et qui laissera ce pauvre pays à genoux plus en raison de son ignorance crasse qu' à cause des méchants Français.