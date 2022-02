Le Château Petit Val tente le riesling

l

« Nous n’avons pas arraché de vignes ! Notre but n’est pas de changer le profil du vignoble saint-émilionnais » pose d’emblée David Liorit, le directeur d’exploitation du château Petit Val (12 hectares en Saint Émilion Grand Cru). Fier d’être le premier domaine du libournais à planter du riesling, le vigneron cadurcien ne veut pas que sa démarche soit mal interprétée. Il explique ainsi que cette plantation originale est née suite au rachat du château Béard en 2015 par Jean-Louis et Olivia Alloin (couple de transporteurs ayant acheté le château Petit Val en 2014). Absorbé, ce vignoble comportait une parcelle de 30 ares à planter dans les éboulis calcaires de Saint-Émilion.

« Ces terroirs de combles sont riches, avec du brouillard et de l’humidité. On n’aurait pas fait de beaux raisins… On a cherché autre chose, qui soit original et intelligent » explique David Liorit. La direction du château Petit Val souhaitant compléter sa gamme de vins rouges et rosés* avec un blanc, mais n’étant pas attiré par les profils aromatiques des cépages blancs bordelais (colombard, muscadelle, sauvignon blanc, sauvignon gris, sémillon et ugni blanc), l’idée d'un riesling en vin de France s’est progressivement imposée. D’autant plus que la propriétaire Olivia Alloin est originaire d’Alsace.

Première vendange en 2019

Pour faciliter l’adaptation du cépage alsacien à son terroir bordelais (et notamment ses sols argilo-calcaires), les plants ont été greffés sur Fercal. Pour moitié conduite en palissage et pour l’autre moitié en échalas, la parcelle a été plantée en mai dernier. Les premières feuilles témoignent d’une belle reprise, l’entrée en production étant prévue pour 2019.

Reste désormais au château Petit Val à trouver un nom de cuvée à la hauteur de son originalité. Limitée au vu de la dimension de la parcelle (et d’un rendement prévu à 50 hl.ha), la production sera réservée aux réseaux de cavistes et hôtels.

* : Cette logique d’optimisation d’un terroir a priori défavorisé a également conduit le château Petit Val à lancer un rosé en 2016. La cuvée est réalisée à partir de terroirs sablo-argileux en bas de vallon, près de bois et de rivières.