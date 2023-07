Same Ã©quipe son Frutteto des 4 roues directrices ActiveSteer

P

lus court, le rayon de braquage. Le pont arrière directeur de Same revient et débarque cette mi 2023 sur ses tracteurs spécialisés Frutteto CVT Stage V. Selon la marque transalpine, cet « ActiveSteer permet d'obtenir un rayon de braquage jusqu'à 26 % plus réduit que celui des machines comparables dotées d'un pont standard ». Un équipement qui doit donc répondre aux problématiques des viticulteurs cultivant des vignes à tournières courtes. En outre, il peut s’ajouter au pont avant ActiveDrive à suspension indépendante, dont l’objectif est d’améliorer la maniabilité et le confort.

4 modes de direction

Elle n’est pas pour tous. Cette option ActiveSteer est réservé aux tracteurs Same équipés de la transmission à variation continue de la marque et ayant une largeur hors tout comprise entre 1,45 et 1,65 m. Dans le détail, la technologie ActiveSteer repose sur « des actionneurs à commande électronique capables de braquer les roues arrière jusqu'à 15° ». Le boîtier électronique propose plusieurs modes de direction, notamment :

- Mode "Manuel" : permet le braquage manuel des roues arrière.

- Mode "Proportionnel" : minimise le rayon de braquage. L’objectif est d’offrir une meilleure maniabilité.

- Mode "Proportionnel Retardé" : l’objectif est que l'outil remorqué suive la trajectoire des roues du tracteur, pour éviter de couper les virages.

- Mode "Crabe" : pour faciliter les manœuvres en diagonale du tracteur.

Edition limitée

Le lancement de l’option ActiveSteer s’accompagne de versions inédites "Limited Edition". Il s’agit de packs premium avec « des graphismes et des couleurs uniques, comme l'élégante combinaison gris-rouge et les décalcomanies du drapeau italien ». Cette finition « Limited Edition » est disponible sur tous les modèles Frutteto VSF CVT Stage V.