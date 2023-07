Des pulvériseurs coniques Boisselet pour des rangs de vignes travaillés en surface

A

ppelé « Pack Agromy » lorsqu’il est utilisé en vignes très étroites (<1 mètre) ou tout simplement « système de pulvériseurs coniques » sur perche ou sur châssis (lesté) pour les vignes plus larges, il permet en fonction de l’orientation des blocs de faire différents types de travail superficiel du sol. En effet, « Le système peut soit couper la racines des rangs enherbés ou semé, aéré le sol mais tout en évitant le retournement de terre (ce qui fût le but de la démonstration lors de cette demi-journée technique), soit attaquer plus un peu plus violemment en déracinant davantage l’enherbement tout en créant un brassage de terre plus important. » explique Damien Blineau, technico-commercial chez Boisselet.

Simplicité d’utilisation

Le système se compose d’une paire de bloc de 4 disques ondulés (pulvériseurs coniques) de 4 diamètres différents (croissants vers l’extérieur). Un système de galette, est fixé juste après le dernier disque extérieur et empêche les pulvériseurs de s’enterrer, à l’image d’une roue de jauge. En effet, il suffit juste de poser l’outil, et de filer dans le rang.

Des réglages sont possibles concernant l’orientation des blocs (chaque bloc étant indépendant) par un simple système de boulonnerie. Plus l’orientation est importante plus grande sera l’action de brassage.

Les réglage se font par un simple système de boulonnerie. Crédit Photo : Sarah El Makhzoumi.

Les blocs de disques se fixent sur à peu près n’importe quel type de cadre lesté pour tracteur inter-rang. Le système est également compatible sur tracteur enjambeur avec un montage sur perche.

« La profondeur de travail correspond à une épaisseur de crampon de pneu, soit 3/4cm, explique Patrick Paillocher, technico-commercial chez Modema distributeur de la marque, On effectue une action de surface. Si on règle l’orientation assez légèrement on découpera de la racine mais on ne déracine pas, ce qui permet à la fois de ne pas perdre la portance mais également d’éviter de broyer l’herbe et éviter un phénomène de concurrence. » La racine reste donc en place, mais les parties aériennes pulvérisées feront office de paillage.

Résultat après un passage de l'outil. Crédit photo : Sarah El Makhzoumi

« On compte sur un décompactage dans le temps, grâce à cette aération légère et régulière du sol mais également par la dégradation de la matière organique.» explique le technico-commercial Modema.

Destruction de couverts

Si l’on peut utiliser les pulvériseurs coniques pour calmer l’enherbement, on peut également le penser comme un outil de gestion de couverts végétaux. « Si l’on met plus d’angles par rapport à l’avancement sur les disques, il y aura un phénomène d’arrachage sur les premiers centimètres en plus d’une découpe et du pliage du végétal, explique Damien Blineau, cela a pour effet une réincorporation du couvert dans les premiers centimètres de terre, favorisant sa dégradation tout en conservant un mulch et donc l’humidité et la fraicheur du sol. »



Travail en combiné

Si le thème de la rencontre tournait autour des économies d’énergie et donc de passages, le travail en combiné sied très bien à cet outil. En effet, « on peut très bien imaginer rajouter une paire de lames bineuses intercep tout en installant une épointeuse à l’avant du tracteur. »

Comptez 3000€ pour la paire de bloc de 4 pulvériseurs sans fixations et 8 500 € pour l’ensemble chassis/ 4 blocs/ porte masse.