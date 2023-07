Lâ€™Emisol inÃ©dit de Forge Boisnier en mode 3-en-1 avec des outils originaux

P

as de temps à perdre ! Telle pourrait être la devise de la Forge Boisnier. A la tête de l’entreprise de fabrication de matériel, Adrien Boisnier a mis en ligne le 18 juin dernier une vidéo de sa dernière création . Il s’agit d’un combiné très particulier et inédit de tonte, de travail du sol sous le rang et de travail du sol de l’inter-rang. Tout ça sur l’Emisol, qui devient porte-outils 3-en-1. Succès assuré sur les réseaux ! Finalement, le célèbre châssis charentais travaillant deux rangs complets fait encore un plus, et déborde de demi-rangs extérieurs pour la tonte. Les deux demi-rangs enherbés d’un même inter rang sont tondus en un aller et un retour du travail du sol des inter-rangs situés de part et d’autre.

Lamiers à couteaux pour la tonte

Et cette tonte est un peu particulière. « Sur le modèle Emisol adapté aux vignes d’1,8 – 2,5 m de largeur de plantation d’un client, j’ai installé des lamiers Clemens à 3 plateaux de couteaux, détaille Adrien Boisnier. J’ai adapté pour cela un petit châssis avec repliage latéral par le dessus. Ce mouvement est sur la même ligne hydraulique que le terrage de l’intercep à lame Spedo. Le contrôle au joystick déclenche le mouvement synchronisé des deux fonctions ». Les couteaux tondent à une hauteur d’environ 6 cm. Troisième outil, attelé à l’arrière de l’Emisol, le vibroculteur est aussi terré à partir du joystick en cabine tracteur.

Trois rangées de dents

C’est un vibroculteur original fabriqué pour l’occasion. « Je l’ai construit rapidement pour essayer le châssis complet, avec la combinaison de tous les outils, confie Adrien Boisnier. Je me suis inspiré des modèles de type Kongskilde, avec des dents de hauteur 430 et de section 32 x 10 mm. Il est léger, fait pour de l’entretien dans un sol déjà travaillé ».

Gros débit de chantier

Le tout avance à vive allure, à une vitesse de 6,5 à 7 km/h ! « C’est fait exprès, je n’ai jamais fabriqué pour une vitesse faible. Avec mes châssis et mes outils, plus on va vite, mieux ça va ! ». Avec ce montage, Adrien Boisnier promet un débit de chantier démultiplié. « On fait deux passages de moins. Même avec des tournières un peu plus longues, mon client charentais fait ses 30 ha en un jour et demi contre 6 jours en tout précédemment, chaque outil attelé à un tracteur. Aujourd’hui, il peut donc revenir pour un second passage plus vite et bien entretenir ses vignes, ses inter rangs enherbés et travaillés ». Côté tournières, il faut prévoir 5 à 7 m « pour être confortable, mais 5 m et sans manœuvres, ça passe ».

Lamier à 4 rotations de couteaux

Maintenant, Adrien Boisnier entame l’adaptation de ce combiné à son propre Emisol, type charentais, pour vignes plantées de 2,5 à 3 m. Il apposera pour celui-là une barre de coupe à couteaux Clemens à 4 plateaux. Parmi les autres évolutions envisagées, Adrien Boisnier va apposer par sécurité une bâche de type de celles trouvées sur les faucheuses à l’avant du lamier. Désormais, le constructeur compte livrer toutes ses machines avec la prédisposition pour le montage et le branchement des lamiers de tonte. Malgré cette évolution, il affirme qu’il ne compte pas appliquer d’augmentation de tarif. Le prix de la tentation.