Le repli du marché chinois force le groupe australien Treasury à fermer l’une de ses caves

a décision de fermer la cave dans laquelle sont élaborées les marques 19 Crimes et Wolf Blass intervient suite à la désaffection des consommateurs à travers le monde à l’égard des vins commercialisés à moins de 10 dollars la bouteille, alors que les coûts de production ne cessent d'augmenter, a indiqué Kerrin Petty, responsable de l'approvisionnement du groupe, en annonçant la nouvelle aux 60 salariés de la cave. Kerrin Petty a expliqué que la décision a été prise une fois que l'entreprise avait épuisé toutes les autres possibilités. Poursuivre l’exploitation de la cave avec une capacité de production réduite a été qualifié de « non viable ».

Frais fixes importants

« Au cours des années à venir, nous prévoyons la baisse continue des volumes commercialisés par la cave de Karadoc, ce qui entraînera une augmentation considérable des coûts d'exploitation en raison des frais fixes de ces installations », a-t-il déclaré. « C'est la raison pour laquelle nous avons malheureusement pris la décision difficile de fermer notre cave de Karadoc à partir de la mi-2024 ».

Karadoc est en activité depuis 1973 et élabore des vins vendus sous les marques 19 Crimes, Lindeman's, Wolf Blass et Yellowglen. Après sa fermeture, la production destinée à ces marques se poursuivra au sein de la cave dont Treasury Wine Estates est propriétaire dans la vallée de la Barossa, ainsi que chez ses caves partenaires Zilzie Wines et Qualia. Selon Kerrin Petty, l'une des principales raisons de la fermeture de la cave réside dans le gel prolongé des relations commerciales entre la Chine et la filière australienne. « La Chine représente l'une des raisons, la porte y étant fermée, mais il y a aussi d'autres causes aux États-Unis et en Europe ».

Un dégel des relations avec la Chine en vue

Des signes d'apaisement des tensions entre la Chine et l'Australie ont été constatés. En avril, les deux pays ont mis fin à un différend commercial sur l'orge, et un prochain voyage du Premier ministre australien, Anthony Albanese, en Chine dans le courant de l'année devrait permettre de mettre fin aux blocages commerciaux qui subsistent à l'égard des produits australiens, dont le vin.