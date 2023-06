La plus grande coopérative australienne envisage de porter plainte contre Accolade Wines

S

elon ABC news, la CCW, qui regroupe environ 600 viticulteurs de la région de Riverland et apporte chaque année quelque 200 000 tonnes de raisins à Accolade Wines, affirme que certains viticulteurs n'ont pas encore été payés pour les raisins qu'ils ont livrés. Autre source de désaccord : la CCW affirme que le prix final des raisins de shiraz et de cabernet-sauvignon reste indéterminé après la récolte, créant ainsi un stress important pour les viticulteurs.

Les droits de douane chinois en cause

Jim Godden, directeur général de la CCW, a adressé un dernier avertissement à Accolade Wines avant d'engager une action en justice. La situation a été exacerbée par les excédents de raisins rouges provoqués par les droits de douane imposés par la Chine, qui ont eu pour effet de stopper quasiment les exportations de vin australien vers son principal marché d'exportation. La valeur des expéditions de vin australien vers la Chine est passée de près de 1,3 milliard de dollars australiens (soit 797 M€) à seulement 200 millions AUD (123 M€) suite à l’imposition en mars 2021 par la Chine de droits de douane allant jusqu'à 218 %.

400 millions de litres de rouges excédentaires

Avec la chute des exportations vers la Chine, les producteurs de vin australiens se retrouvent avec des excédents pour lesquels ils peinent à trouver d'autres débouchés. Pour tenter d'atténuer ce surplus, Accolade Wines avait proposé aux viticulteurs de Riverland de passer des cépages rouges aux blancs, moyennant un financement de 1 250 AUD (soit 766 €) à l’hectare. La société encourageait également les viticulteurs à mettre leurs vignobles en sommeil moyennant un versement de 1 000 AUD à l’hectare (613€). À l'époque, on estimait que la filière vitivinicole australienne disposait d'environ 400 millions de litres de vin rouge excédentaires.

Comment financer le millésime 2024 ?

La CCW a toutefois fait valoir que les prix proposés ne permettaient pas de couvrir les coûts de production, tout en disant comprendre la situation dans laquelle se trouve Accolade. Même si les prix ont été fixés pour le millésime en cours, les viticulteurs de la région de Riverland s'inquiètent de l'avenir du millésime 2024. D’après les documents publics, le prix d’une tonne de raisins rouges s'élève à 150 AUD (92€), alors que les coûts de production à l’hectare ont déjà dépassé le prix du marché, oscillant entre 300 et 400 AUD. La question qui se pose aux viticulteurs de manière de plus en plus pressante est de savoir comment financer le millésime 2024 compte tenu de la disparité entre les coûts de production et les prix du marché. Ces incertitudes ne font qu’aggraver les inquiétudes face à une situation déjà difficile.