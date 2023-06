Clemens présente trois nouvelles machines pour les travaux d'été dans les vignes

D

u 25 avril au 21 juin 2023, Clemens s’est rendu dans dix vignobles pour présenter ses machines dédiées aux travaux d’été. Trois d’entre elles ont particulièrement retenu notre attention.

Un intercep mécanique doté d'un palpeur avec ressort

Premier dans l’ordre des démonstrations ce 6 juin au Château l’Afrique, dans le Var, le nouveau Radius M. Il s’agit d’un intercep mécanique doté d’un palpeur avec ressort et présenté sur un cadre SB2. L’outil est pensé pour les sols souples ou des rangs déjà travaillés, dans des vignes plantées de 1,70 à 2,70 m. L’angle d’effacement de la lame – sur pivot – est réglable via un boulon selon trois positions. À l’arrière, deux roues d’appui et de jauge permettent le réglage manuel de la profondeur de travail. À l’avant, sont posés sur le cadre deux petits disques ouvreurs crénelés d’un diamètre de 250 mm. À la place peut aussi figurer une dent ou un coutre circulaire plat. La mise en configuration transport se fait sans outil à l’aide d’une clavette. Après un aller-retour, le rang s’avère propre, bien que la terre soit collante. Ces Radius M sont adaptables sur enjambeurs. La paire est à un prix d’environ 2 000 € HT avec dent d’ouverture.

Un gyrobroyeur à 4 lames

Après les outils de travail du sol, c’est au tour du nouveau gyrobroyeur « BV » à 4 lames de montrer ce dont il est capable. Malheureusement, peu d’herbes pour lui ce 6 juin. Grâce à sa voie variable hydraulique, l’outil travaille sur une largeur de 1,40 à 1,90 m.

Crédit photo Vincent Gobert

Clemens propose trois autres modèles : de 1,15 à 1,55 m, de 1,25 à 1,75 m et de 1,60 à 2,10 m. L’écartement est simultané des deux côtés. On note deux principaux changements par rapport à l’ancien modèle. D’abord, la présence de deux roues de jauge au lieu d’un rouleau central pour mieux stabiliser la machine. Ensuite, la possibilité de fixer des disques émotteurs, des doigts Kress ou encore la brosse Multiclean qui a une gogue à l’arrière. Ce qui en fait un outil combiné. Prix : le plus petit modèle est à 10 000 € HT.

Une rogneuse portée deux demi-rangs

De son côté, la rogneuse portée deux demi-rangs « FP » en est encore au stade de pré-série. Clemens développe deux modèles : l’un pour travailler dans les vignes plantées de 1,50 à 2,20 m et l’autre dans les vignes de 2 à 2,80 m. Ils vont tourner tout l’été. Clemens les a voulus simples et sans option.

Crédit photo Vincent Gobert

Le lamier est un concept tout en aluminium comportant 3 à 6 couteaux verticaux et 2 à 3 couteaux horizontaux, tous en inox. Les bagues de protection doivent empêcher l’enroulement des fils et les carters, aussi en inox, protègent de la végétation en partie haute. Tous les paliers sont animés par une courroie plate. L’outil bénéficie d’un écartement hydraulique simultané. Les deux fonctions de la rogneuse, écartement et hauteur, se pilotent au minilevier. Malgré la petite végétation, une démo a lieu au Château l’Afrique. Plutôt facile à ce stade. Il faudra confirmer dans le dur de la saison.