La bataille juridique autour du Château de Miraval continue

D

ifficile de croire que ce superbe écrin si paisible au cœur de la Provence puisse être la scène d’une bataille juridique d’une telle âpreté. Tout commence, sur le plan juridique, lorsque la comédienne Angelina Jolie cède ses parts en 2021 à la société Tenute del Mondo, filiale du groupe Stoli, qui appartient à l’oligarque russe Yuri Shefler. Son ex-mari Brad Pitt a contre-attaqué en 2022 avec le dépôt d’une plainte, affirmant que, lorsqu’ils ont acheté le château en 2008, ils s’étaient entendus sur le fait qu’aucun des deux ne vendrait ses parts sans le consentement de l’autre. A travers sa nouvelle plainte, Brad Pitt souhaite voir annuler la vente pour plusieurs motifs.

Une entreprise internationale à succès

Il estime, en effet, s’être vu dans l’obligation d’accueillir un associé qu’il ne connaissait pas, « avec des associations et des intentions toxiques », faisant allusion aux relations entre les oligarques russes et Vladimir Poutine, sur fond de guerre en Ukraine. Ce lien aurait des conséquences néfastes sur l’image de Miraval, estime Brad Pitt. Il considère par ailleurs que son ex-épouse – qui aurait apporté 40% d’un prix d’achat de quelque 25 millions $ – aurait profité de la réputation et de la valeur ajoutée acquises par le domaine depuis son acquisition. D’après la presse américaine, la plainte préciserait qu’élaborer du vin est devenu « une passion » pour Brad Pitt et que sous sa direction et celle de son associé Marc Perrin, le domaine a été transformé en « activité mondiale générant plusieurs millions de dollars » ainsi que « l’un des producteurs de vins rosés les plus réputés au monde ». Le nom de Miraval a d’ailleurs été décliné en Champagne à travers « Fleur de Miraval », une collection de Champagnes exclusivement proposés en rosé.

Un vignoble en bio

Pour rappel, le Château de Miraval, propriété historique, se situe dans le petit village bio de Correns, dans le Var. Il compte quelque 600 hectares de vignes, de bois et d’oliviers, de même qu’un lac, un verger, une chapelle, un studio d’enregistrement de renom et une bastide provençale datant du 17ème siècle. Son vignoble aménagé en terrasses s’étend sur trente hectares cultivés en agriculture biologique et produit non seulement le rosé emblématique du domaine, mais aussi des blancs et un rouge.