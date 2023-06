Le robot chenillard capable de travailler et traiter les vignes en pente en France !

I

l y a pile deux ans, la société slovène Pek Automotive lançait la commercialisation de son robot chenillard électrique autonome Slopehelper pouvant être équipé d’outils de tonte, de désherbage, de paillage, d’éclaircissage, et même de pulvérisation et de taille, « une gamme de plus de quinze outils pouvant être attelés aussi bien à l’avant qu’à l’arrière ainsi que sur la plateforme qui gère automatiquement les niveaux de la cuve du pulvérisateur ou encore de sa plateforme de récolte » assurent ses créateurs.

Comme son nom l’indique, Slopehelper peut travailler dans des vignobles jusqu’à 42 degrés de pente, en se déplaçant à une vitesse maximale de 10 km/heure, pendant un maximum de 14 heures grâce à sa batterie électrique 48 Volts.

A vide, le Slopehelper pèse 1200 kgs et mesure 2,6 mètres de long. Il peut donc être transporté de parcelle en parcelle dans une remorque. Dans ce cas, le viticulteur peut simplement le faire monter et descendre à l’aide d’une télécommande et le guider jusqu’au premier rang de la parcelle à travailler, avant d’activer le mode autonome sur un écran tactile.

Grâce à un GPS RTK, le robot maintient sa position et peut faire demi-tour tout seul entre les rangs. De chaque côté, ses capteurs localisent les ceps de vigne. S'il rencontre un obstacle infranchissable, il prévient l’opérateur, qui peut le guider à distance grâce à des caméras. Slopehelper est équipé d’une station météo et informe le viticulteur de la situation où il se trouve.

En démonstration à partir du 22 juin

C’est Stecomat qui le distribuera en France. Cet acteur reconnu dans la distribution d’outils pour le maraîchage et les grandes cultures vient d’annoncer l’ouverture d’un nouveau pôle pour la distribution de matériels robotiques pour la viticulture et l’arboriculture. Il promet de dédier une équipe entière à la distribution et au service après-vente de ce robot, et démarrera une tournée de démonstration à partir du 22 juin.