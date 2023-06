Cyril Marès succède à Bernard Angelras à la tête des vins des Costières de Nîmes

C

’est la fin d’une ère pour le vignoble des Costières de Nîmes. Son président depuis presque 20 ans, Bernard Angelras, réélu en mars à la présidence de l’Institut français de la vigne et du vin (IFV), a souhaité laisser la main au sein du syndicat des Costières de Nîmes, « et se consacrer pleinement à son mandat national, d’autant qu’il préside aussi la commission scientifique technique et innovations du Conseil permanent de l’Inao », annonce un communiqué.

Tout juste élu à la tête du syndicat AOC, son successeur conduit depuis 1996 à la destinée du Mas des Bressades, domaine de 45 hectares fondé par son père à Manduel. Cyril Marès, 54 ans, ingénieur agronome, « est issu d’une famille de vignerons depuis sept générations », poursuit un communiqué. Depuis 2018, il dirige également le Mas Carlot, un autre domaine de 65 hectares situé à Bellegarde, l’un des cinq producteurs de l’AOP Clairette de Bellegarde, très petite appellation de seulement 7 ha .



Début en feria

Cette nomination arrivant à la veille de la célèbre feria de Pentecôte à Nîmes, Cyril Marès étrennera au sein de la bodega des Costières de Nîmes son nouveau costume de président de cette appellation née en 1986. « En quarante ans, notre appellation a fait un formidable chemin, menant à une qualité de vins nous permettant d’exporter la moitié de notre production », rappelle un nouveau président qui ne veut pas s’arrêter là. « Pour aller plus loin encore, il faut un collectif vigneron fort et profiter de la stimulation de jeunes vignerons ultra-dynamiques », appuie-t-il.

Bien qu’administrativement ancré en Occitanie, le vignoble des Costières de Nîmes reste rattaché « à la grande famille des vignobles de la Vallée du Rhône, dont il constitue la pointe méridionale », recentre un communiqué. Ce terroir caractéristique de galets roulés constitue ainsi la dernière terrasse rhodanienne avant les étangs de petite Camargue, et regroupe une cinquantaine de caves particulières et 7 caves coopératives pour 4500 hectares de vignes.