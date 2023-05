Pour booster les ventes de Bib, les vignerons optent pour des packs design

D

e l’art pour le Château Bouissel

« Le visuel de notre Bib “Beau Vin” est l’œuvre d’un peintre local dont nous avons fait l’acquisition, expose Sylvain Thomas, à la tête du Château Bouissel, 30 ha en AOC Fronton à Campsas (82). Il nous a permis de la reproduire sur une cuvée que nous déclinons en 75 cl et en Bib de 5 litres. » Le tableau, qui représente un taureau entouré de personnages, se déploie sur les quatre faces du Bib. « Mis côte à côte, ils donnent ainsi à voir l’œuvre dans son intégralité », indique Sylvain Thomas, très fier de cet effet. Les ventes de Beau Vin au caveau et chez les cavistes progressent chaque année depuis son lancement en 2017. Si bien que, sur les 600 hl produits par le château, 20 à 25 % sont conditionnés en Bib. Pour notre vigneron, l’esthétique du visuel explique ce succès, comme son bon rapport qualité-prix : 27 € les 5 litres versus 8,70 € la bouteille de 75 cl.

Hommage au rap pour le domaine LBV

The Notorious Bib est un hommage au rappeur américain The Notorious B.I.G, appelé ainsi en raison de sa corpulence.

Aux commandes du domaine LBV – Le Breton Vial, 5 ha en bio à Uzès (Gard), Julie Le Breton et Christophe Vial ont créé ce Bib de 3 l en 2022. « Il s’agit d’un vin de France rouge bio, notre tout premier dans ce conditionnement, expose Julie Le Breton. Nous voulions offrir un vin bio à un prix accessible à nos clients. La pénurie de bouteilles en verre nous a incités à nous lancer. Nous commercialisons ce Bib sur le site Let it Bib et au caveau, enchaîne-t-elle. Pour la vente en ligne, il faut capter le regard. Notre graphiste Pierre Blanc a donc suggéré d’écrire le mot Bib en gros et en rouge sur le modèle des graffitis. » Résultat, les 600 Bib tirés en début d’année ont été écoulés en quatre mois. Le domaine a donc relancé une production équivalente en mai dernier. Leur Bib s’affiche à 20 € l’unité.

Style bande dessinée au domaine de Castelnau

Christophe Muret, propriétaire du domaine de Castelnau, 200 ha à Castelnau-de-Guers (Hérault), a illustré ses Bib de 3 l avec un personnage inspiré des Rapetou, les célèbres gangsters de Disney. « Nous voulions sortir du lot sans être trop décalé, explique le vigneron. Nous avons choisi un modèle de Bib cubique, cette forme nous a fait penser au sac que les voleurs transportent sur le dos. Notre agence de communication a, elle, conçu le visuel. » Les vins sont produits en IGP Pays d’Oc. Déclinés dans les trois couleurs, ils sont conditionnés dans des Bib de coloris différents : rouge pour le vin rouge, jaune pour le blanc et rose pâle pour le rosé.

La gamme s’intitule Le Bosco, du nom du maître d’équipage sur les navires. Elle est commercialisée en exclusivité auprès de la chaîne de cavistes Le Repaire de Bacchus. Depuis son lancement, les ventes ont triplé d’après les statistiques du domaine.

Tout en légèreté pour le domaine de Médeilhan

« L’éphémère est un insecte qui ne vit qu’un jour, annonce Christine de Saussine, propriétaire du domaine de Médeilhan, 85 ha à Vias (Aude). Je voulais exprimer cette notion quand j’ai lancé une gamme de vins d’IGP Pays d’Oc en Bib de 3 l en 2020. Il se boit en effet plus rapidement qu’un Bib de 5 ou 10 l. »

L’insecte, dessiné à l’encre, décore le côté de l’emballage dans toute sa longueur. Christine de Saussine a choisi de l’imprimer sur un carton vert clair qui rappelle la nature. Une pastille située en haut à gauche de l’emballage permet de repérer la couleur du vin, rose pour le rosé, jaune pour le blanc et rouge pour le rouge. Elle utilise aujourd’hui ce pack pour ces Bib de 5 et de 10 l. « Il ressort bien sur les rayonnages des cavistes, affirme-t-elle. Ça a boosté les ventes. » Le Bib représente le quart de sa production, soit 1 000 à 1 600 hl suivant les années. Son prix : 10 € en version 3 litres.

Moderne et épuré pour les Vignerons du Pays d’Ensérune

« En 2020, nous avons décidé de changer la présentation de nos Bib. En carton kraft, sans illustration, ils nous paraissaient trop simples, expose Émilie Cazor, responsable du caveau. Nous voulions quelque chose de moderne et épurée qui évoque notre terroir. » L’agence qui a planché sur le dossier a imaginé une création très graphique qui suggère la diversité des paysages, les collines et la mer, grâce aux formes et aux dégradés de couleur.

Le nom de la cuvée L’Esprit d’Ensérune est surmonté du nouveau logo de la coopérative. En forme d’éventail, il reproduit un étang formé à l’époque romaine. Aujourd’hui asséché, il s’observe depuis les hauteurs du vignoble. Les vins conditionnés dans ce Bib de 5 l sont élaborés dans les trois couleurs en IGP Coteaux d’Ensérune. La cave en produit 15 000 unités par an. Lancé au moment du Covid, ce nouveau pack doit encore prendre ses marques. Il est vendu 14,50 € pour le rouge et le rosé et 15,50 € le blanc.