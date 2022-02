Un robinet transparent pour un BiB plus écolo

L

e plastique noir c’est fini pour le robinet Vitop, principal fournisseur de robinets pour les Bag-in-Box, avec 5 milliards d’unités vendues dans le monde.

Les deux plus grandes usines européennes de Bag-in-Box de Smurfit Kappa, en France et en Espagne, utilisent désormais le Vitop Natural, doté d’un corps translucide beaucoup plus facile à recycler.

« Comme le pigment noir de carbone n'est pas toujours détecté par les capteurs de tri optique (NIR) utilisés par de nombreuses installations de recyclage, il peut être considéré comme un composant indésirable et peut également donner au plastique recyclé une couleur grise peu attrayante » explique l’entreprise.

Plus vert ou plus léger

« Nous avons pris en compte les recommandations des autorités de gestion des ressources en emballages plastiques avec lesquelles nous travaillons et améliorons nos objectifs internes en matière de gestion des déchets et de durabilité » complète Didier Pontcharraud, PDG de Vitop.

A priori bien accueilli par les vignerons et leurs clients, le Vitop Natural peut sur demande être produit à partir de matériaux d'origine végétale. Le robinet est aussi disponible dans une version compacte dont le poids du plastique est réduit.