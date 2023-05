Ouverture des candidatures pour le prix qui récompense les vignobles innovants

T

op départ pour les candidatures au deuxième trophée des Vignes d’or ! Créé par le site Vitisphere et la revue la Vigne (pôle vigne et vin du groupe France Agricole), ce concours promeut et valorise toutes les bonnes pratiques environnementales déployées au vignoble, en cave et dans les mises en marché.

Du viticulteur à la coopérative, en passant par le négociant ou le courtier, tous les opérateurs de la filière peuvent participer en déposant leur dossier sur ce site dédié avant le 8 octobre 2023 à minuit. Cette année, la catégorie « innovation commerciale » s’ouvre aussi aux syndicats d’appellation et aux interprofessions.

Cinq prix

Parrainés par des fournisseurs, les vainqueurs seront désignés par un jury composé de professionnels de la filière pour des innovations au vignoble, au chai, dans le commerce et, petite nouveauté, dans le packaging et le marketing.

L’an passé, les prix sont allés de la protection des abeilles au bon usage des rafles en vinification, en passant par le réemploi des bouteilles en verre, une application pour valoriser la prise de temps dans les commandes de vin et un papier ensemencé pour les ventes au caveau.

Les internautes pourront également voter en ligne du 1er au 19 novembre. Un prix spécial sera remis à leur coup de cœur pendant le salon Sitevi à Montpellier le 28 novembre.

Les cinq lauréats seront récompensés d’un chèque de 1 000 € et d’un plan de communication sur les médias du groupe France Agricole.