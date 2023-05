Verre de vin à la main, à la découverte du sous-sol ligérien

A

la cave coopérative de Saumur, on aime parfois bousculer les codes. Après avoir sorti récemment, un vin de France peu alcoolisé et légèrement perlant, en petit format destiné aux millénials, Robert & Marcel a inauguré un nouveau type de parcours oenotouristique dans ses caves troglodytes de tuffeau.

Au cœur de ses 10 km de galeries souterraines, l’entreprise a créé “une expérience immersive unique”, selon les mots de son directeur Nicolas Emereau. “D’habitude, les visiteurs profitent d’une découverte guidée des caves, puis on remonte à la surface pour la dégustation. Dans ce nouveau parcours, on est accompagné par les dégustations”, explique Léo Gabillard, l’un des concepteurs du projet. Un enfant de la commune, aujourd’hui enseignant, qui a passé ses étés de jeunesse comme saisonnier à la boutique de la cave.

A l’entrée, le visiteur adulte se verra remettre, un carnet de dégustation avec le plan de la visite, un verre ainsi qu’une carte magnétique pour accéder à la découverte des vins via des distributeurs automatiques. Les enfants auront en mains un carnet spécial avec des jeux et profiteront d’un jus de raisin.

En total autonomie, sans guide, tout ce petit monde pourra cheminer dans le parcours comme il le souhaite à la découverte des huit espaces conçus comme les pièces d’une maison : la cuisine, le salon, la bibliothèque, la terrasse…

Doubler le visitorat de la cave

Dans chaque salle joliment scénarisée, place à une capsule sonore ou vidéo pour raconter l’histoire de la Loire viticole et de ses hommes. On y croisera Robert et Marcel (Neau), président et directeur historiques de l’entreprise, le critique Curnonsky, Rabelais, Marie Dupin, la muse de Ronsard… joués par des comédiens.

Cet investissement oenotouristique porte sur 400 000 €, avec l’objectif rapide de doubler le visitorat de la cave, à 50 000 par an en moyenne aujourd’hui. Et, au final, de booster les ventes au caveau, qui atteignent déjà un chiffre d’affaires non négligeable de 2 M€.