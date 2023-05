Le glyphosate perd une nouvelle bataille contre Générations Futures

Adrien

Le 23 mai 2023 à 19:15:18

Pour ma part, mon jardin est bio, et plein de matière organique, malgré une terre pauvre à la base, je récolte des légumes qui me nourrissent 8 mois de l'année, et le reste, je le prends chez des maraîchers bios aussi. Contrairement a ce que racontent les autres commentateurs, il est tout a fait possible de nourrir (mieux) l'humanité en bio, l'humanité l'a d'ailleurs fait pendant des milliers d'années. Stop a l'agriculture intensive qui détruit les sols, les stérilise et les rends infertiles, pollue les eaux, tout ça pour que les Agro industriels nous vendent une pseudo nourriture qui nous rend malades et obèses, ou des vins pleins de pesticides.