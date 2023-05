Les vignerons de Patrimonio ont une nouvelle présidente

P

atrimonio est la plus ancienne appellation viticole de Corse. Ce cru classé en 1968 regroupe 35 domaines et près de 500 hectares répartis sur les sept communes de Patrimonio, Barbaggio, Saint-Florent, Farinole, Oletta, Poggio d’Oletta et Casta.

Marie-Françoise Devichi vient d’en prendre la tête. « J’espère sincèrement être à la hauteur de la tâche qui m'est confiée. De nombreux défis se présentent aux vignerons insulaires et à Patrimonio en particulier. Je ferai tout pour que nous les relevions ensemble » annonce la gérante du domaine Mlle D.

Nouveau bureau

La vigneronne pourra s’appuyer sur un bureau composé de Nadine Montemagni et Lisandru Leccia en tant vice-présidents, de Sarah Giacometti au poste de trésorière, et de Nicolas Mariotti Bindi, en tant que secrétaire.

Marie-Françoise Devichi prend la suite de Mathieu Marfisi, dont le mandat a été marqué en février 2022 par l’introduction dans le cahier des charges de l’AOP Patrimonio de l’interdiction d’utiliser glyphosate et autres désherbants chimiques sous le rang et dans l’inter-rang de l’ensemble du vignoble. A Patrimonio, la majorité des viticulteurs travaillent déjà en bio.