Beau succès pour le calendrier de l'Avent des vins de Corse sur Instagram

C

haque jour du 1er au 23 décembre, le Conseil interprofessionnel des vins de Corse (CIV Corse) proposait de gagner une bouteille par tirage au sort et un super lot de 23 bouteilles la veille de Noël. C’était son calendrier de l’Avent. Pour y participer, il suffisait au public de s’abonner au compte Instagram @vinsdecorse et à celui du vigneron du jour, de liker et commenter la photo de ce vigneron, en invitant deux amis.

Propriétaire du domaine A Ronca, Marina Acquaviva raconte : « Nous avons reçu un mail du CIV Corse proposant à vingt-trois vignerons de participer à cet évènement. Une équipe est venue me photographier. Je leur ai remis deux bouteilles et ils se sont occupés de tout. »

"De nouveaux clients m'ont contacté suite à la publication"

Le 3 décembre, elle était à l’affiche. « Aujourd’hui, on vous fait gagner la cuvée Aquaviva blanc du domaine A Ronca », annonçait le compte Instagram du CIV Corse. Le 18 décembre, Marina Acquaviva constate les retombées. « Il n’y a que du positif : 305 likes, davantage de vues et de followers sur mon compte Instagram, des demandes de renseignements sur mes cuvées, de nouveaux clients qui m’ont contacté à la suite de cette publication ! »

Guillaume Seroin, qui reprend le domaine Sant'Armettu, était à l’affiche le 1er décembre avec la mise en jeu d'une bouteille de sa cuvée Myrtus. « J’ai eu 594 likes, c’est excellent, apprécie-t-il. Et des gens m’ont appelé car ils ont vu l’opération sur Instagram, Facebook ou le quotidien Corse-Matin. On a un comité interpro actif et organisé. Cette opération ne m’a coûté que deux bouteilles. »

"Cela ne m'a coûté que deux bouteilles"

Le CIV Corse annonçait son jeu sur sa page Facebook et Corse-Matin en publiant chaque jour la photo du vigneron mis en avant. « Mon grand-père, qui n’est pas sur Instagram, m’a trouvé dans le journal ! », rapporte Guillaume Seroin.

Guillaume Seroin, domaine Sant'Armettu (crédit photo CIV Corse)

L’opération a été menée tambour battant par Caroline Franchi, directrice déléguée du CIV Corse, et Anne-Sophie Bonnard, community manager, pour un coût estimé à 10 000 €. Caroline et Anne-Sophie ont rendu visite aux vingt-trois premiers inscrits pour les photographier et les filmer – les séquences vidéo ou reels plaisent sur Instagram. Caroline Franchi précise ses objectifs : « Mettre en avant les vignerons, montrer qu’en Corse nous proposons aussi de jolies cuvées pour les tables de fin d'année. Nous avons 12 000 followers actifs, qui constituent une vraie communauté. Certains ont joué tous les jours. Souvent, les gagnants nous ont envoyé une photo d’eux avec leur bouteille qu’on a republiée. »

Des podcasts en janvier

Anne-Sophie Bonnard, la community manager, est aussi une vigneronne qui répond au téléphone tout en taillant ses ceps dans le Bugey : « Nous avons lancé ce jeu sur Instagram car ce réseau exprime bien l’humain. TikTok a un public trop jeune et Facebook n'a pas donné de bons résultats avec le jeu que nous avons organisé il y a deux ans. » Le bel impact de l’opération lui semble lié « à la notoriété des domaines et aux visages souriants des producteurs ». En janvier, nouvelle étape dans la stratégie de communication numérique des vins de Corse avec la réalisation d’une série de douze podcasts par Yann Diologent.