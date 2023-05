Comment sauver la vendange après la grêle ?

L

es conseillers viticoles de la Chambre d’agriculture du Var ne rentrent pas du terrain avec de bonnes nouvelles. Ils estiment que les orages des 12, 13, et 14 mai derniers ont fait des dégâts pouvant aller jusqu'à 90 voire 100% de perte.

Expliquant qu’aucune spécialité commerciale n'a démontré d'effet cicatrisant et que les apports d'engrais foliaires ne sont pas nécessaires pour l'instant, ils recommandent en revanche dans une fiche pratique de rapidement protéger la vigne des maladies cryptogamiques. « Après la grêle, la végétation repart à partir des entre-coeurs. Cela va constituer un nouveau feuillage jeune sensible au mildiou et à l’oïdium ». Selon eux, le mieux est « d’éviter les spécialités cupriques sur les plaies récentes ».

Dans les parcelles où la grêle n’a laissé que des rameaux de moins de 50 cm, « la récolte de l’année est quasi perdue mais les bourgeons de la base vont repartir. Ils donneront les bois à garder pour la taille d’hiver ». Les conseillers préconisent un ébourgeonnage consciencieux pour conserver les pampres intéressants qui ne présentent pas ou peu d’impacts. « En cas de repousses au pied, sélectionnez un pampre bien placé et attachez-le au pied pour garder une solution de recépage » précisent-ils. Même chose dans les parcelles où des rameaux de plus de 50 cm, des feuilles et des inflorescences sont encore en place.

Retailler la vigne

Dans les parcelles aux rameaux de plus de 50 cm encore feuillus, « il faut tailler sans attendre les rameaux abîmés à quelques centimètres (jusqu’à 5 cm) de leur base. Cela va favoriser le départ des bourgeons de la base. La vigne va repartir comme un buisson ». Il s’agira ensuite d’ébourgeonner en une ou deux fois pour ne conserver que les repousses bien placées et avoir du bois pour la taille de l’année prochaine.

« La réussite de cette taille dépend des conditions climatiques de l’automne. Dans cette configuration, une faible production sur certains cépages peut être possible ». Pour stimuler la vigne, les vignerons peuvent apporter 15 unités d’azote au sol avant une pluie.