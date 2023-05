Le château de Malengin se la joue arty

E

xceptée l’étiquette qui donne un indice sur ce qu’il contient, le packaging proposé par le Château de Malengin ressemble, à première vue, plus à un objet d’art qu’à un étui à bouteille. Cet emballage papier est en fait la continuité d’une oeuvre installée depuis mai 2022 au sein du Château de Malengin. Intitulée "Vortex", l’installation met en scène deux sculptures lumineuses en forme d’amphores diffusant un spectre coloré composé d’éclats géométriques.

Ce jeu de couleurs, que l’on retrouve sur le Paper GiftPack, que l’on déplie à l’envi, tel un accordéon multicolore, donne le ton sur les possibilités de développement qu’offre le packaging. C’est justement sur cette ligne que travaille le domaine bordelais, accompagné par le groupe familial Edmond de Rothschild Heritage.

Composé de plus de 90% de papier, l’élaboration du packaging a été confiée au groupe LPF (La Paper Factory), entreprise française spécialisée dans l’emballage papier et carton pour l’industrie du luxe, des vins et spiritueux.

Réutilisable

Sa conception spécifique - dépliable permet au packaging d’être stocké et transporté à plat, donc de réduire une empreinte carbone que l’on sait être au coeur de toutes les attentions dans le secteur de l’emballage mais aussi d’embrasser les engagements environnementaux du groupe bicentenaire Edmond de Rothschild Heritage, dont il se fait l’écho depuis sa création.

Cette alliance du « beau » et du « durable », disponible uniquement en format magnum pour la cuvée Eve, qui « rompt aussi avec les codes traditionnels de l’élevage en barriques », et en quantité très limitée (300 exemplaires), permet également de se décaler de sa fonction principale en proposant un nouvel usage - Le Paper GiftPack a la capacité de se mouvoir en lampe, la bouteille est alors remplacée par une ampoule à LED. Un détail, peut-être, qui met en exergue le principe de réutilisation qui fait encore défaut dans le secteur. C’est en partie ce qui a séduit le jury du Paris Packaging Week, puisque le Paper Gift Pack a remporté en janvier dernier le prix de la catégorie super & ultra innovation des Innovation Awards 2023.

Le magnum et son giftpack sont disponibles au prix de 149€.