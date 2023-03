L'évolution sans la révolution du packaging des champagnes Gosset

P

lus durable, plus clair sans jamais renier sur l’identité de la maison familiale. Si à première vue, rien ne semble avoir changé dans les emballages des champagnes Gosset (groupe Renaud Cointreau), il faut pourtant être attentif aux détails. C’est là peut-être le secret de la maison d'Épernay (Marne).

Rare maison à être encore indépendante et familiale, Gosset s’est toujours démarquée par ses vins, entre fraîcheur et vinosité, destinés aux œnophiles et amateurs éclairés. En 2023, c’est donc pour davantage sublimer les vins de cette maison qu’une réflexion de deux ans a permis de faire naître la nouvelle identité de Gosset. Sans mener de grande révolution, comme c’était le cas pour le lancement de son extra-brut en 2021, le nouvel habillage de Gosset reprend les codes existants.

Des marqueurs indémodables

Outre le monogramme et l’identité graphique, plus contemporains, il y a une volonté de souligner les détails indissociables de la maison sparnacienne qui fêtera ses 440 ans en 2024. Comme le « médaillon en sautoir », cette étiquette, aposée sur chaque cuvée, que l’on doit à Albert Gosset, illustre personnage de la maison mais aussi nez auprès de grands parfumeurs. Retravaillé pour épouser parfaitement les formes de la bouteille, ce médaillon en sautoir vient appuyer un autre marqueur de Gosset, son flacon antique. Quant aux étuis et aux coffrets, ils ont été repensés. Avec des motifs reprenant le flacon et le médaillon, apparaissant alors comme une mise en abyme.

L’ajout des mentions « La plus ancienne maison de vins de la Champagne » et « familiale et indépendante », autre valeur clé, vient également enrichir ces packagings, tout en rappelant la dimension humaine, chère à Gosset. Sans oublier la reconduction du noir et or, des tons « chaleureux », selon la maison Gosset, abandonnés depuis quelques années au profit de couleurs plus pastels, plus claires. « Notre approche est une alternative au mainstream*, nous souhaitions une option différente, redonner un caractère contemporain sans céder au minimalisme graphique qui n’est pas l’ADN de la maison », explique Thibaut Le Mailloux, responsable marketing et communication de la maison Gosset.

Une identité durable

Quant à la dimension écologique dont Gosset ne se fait pas particulièrement l’écho, elle a aussi été prise en compte en privilégiant des partenaires et fournisseurs en circuit court dans un rayon de 20km autour d’Épernay. Le type de papier, d’encre, excepté l’or à chaud sur les étuis, est le fruit d’une réflexion profonde sur la volonté de cette « petite » maison de s’inscrire dans un projet durable et respectueux de la planète.

Cette approche environnementale suffit à mettre en exergue le souhait initial de Gosset : « La durabilité de la Maison Gosset, c’est aussi de perpétuer son identité », conclut Thibaut Le Mailloux.

Les nouveaux habillages, étuis seront disponibles sur le marché à partir du 3 avril et remplaceront progressivement les anciens packagings.

* : anglicisme s’appliquant à ce qui est à la mode, consensuel