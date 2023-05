Bout’ à Bout’ lève 7,3 millions d’euros pour le réemploi des bouteilles

C

’est auprès de Demeter, Verallia, Lita, Mandarine Gestion, LVVD, des Jardins de l’Orbie et des business angels que l’entreprise a réussi cette levée de fond. Ce financement permettra le lancement de la plus grande usine de lavage des contenants en verre de France et servira à développer l'activité sur tout le Grand Ouest en offrant un service de réemploi des contenants aux producteurs, distributeurs et aux consommateurs.



Bout’ à Bout’, imaginé en 2016 par Célie Couché, était d’abord une association soucieuse de recréer une filière régionale de réemploi des contenants pour devenir, en 2021, une entreprise aux mêmes valeurs mais avec une structure et une aura plus forte.

Après plusieurs années à (re)convaincre les producteurs de vins (et d’autres produits), sur le bien-fondé du lavage et de la réutilisation des bouteilles ou encore sur l’utilisation de colles et d’étiquettes compatibles avec le rinçage, l’entreprise Bout’ à Bout’ agit aujourd’hui comme un véritable réseau de réemploi. « Nous n’avons pas créé l’idée du lavage des bouteilles. C’est juste que c’était une pratique oubliée. Elle a même fini par devenir moins rentable que l’achat de bouteilles chaque année., explique Charlotte Delpeux, responsable communication chez Bout’ à Bout’, Aujourd’hui, nous travaillons en circuit fermé ce qui permet de lutter contre la hausse des prix dans un contexte de manque et d’inflation. »

L’entreprise travaille sur 3 fronts :

- du côté des producteurs en proposant un accompagnement et une aide dans les différentes problématiques, le choix des bouteilles et des étiquettes ;

- du côté des distributeurs (magasins, caves, épiceries, biocoop, restaurants…), également point de collecte, afin de rendre visible le réemploi des contenants ;

- enfin en tant que coordinateur de filière en organisant les collectes avec des partenaires et le lavage des bouteilles.

A ce jour, l’entreprise travaille avec une quarantaine de vignerons engagés ou en transition dans le réseau Bout' à Bout'. Deux types de contrats leur sont proposés. Une prestation de lavage à façon : les prix sont donc fonction du volume de bouteilles livrées et des opérations à réaliser sur ces bouteilles et une « Offre Bout' à Bout' » qui permet une intégration de la filière et du réseau mutualisé (accompagnement à la transition vers le réemploi, service de promotion en magasin, information consommateur, installation de dispositifs de retour, logistique de collecte - tri - lavage) Les tarifs sont fonction des volumes tout en mettant en place une politique de prix volontariste afin que les producteurs les plus petits puissent bénéficier du service.



Aujourd’hui que l’entreprise a su identifier les besoins et fait ses preuves, elle concrétise deux grands axes avec cette levée de fond :

- Aménager d’ici mi-mai 2023 le site de lavage le plus grand et le plus opérationnel de France à Carquefou (44), permettant de laver à terme près de 20 000 bouteilles/heure, soit une capacité de plus de 60 millions de bouteilles et bocaux par an.

- Structurer l’équipe pour développer le réseau et rendre accessible le réemploi au plus grand nombre. Bout à Bout vise 800 producteurs et plus de 1000 points de vente et de collecte dans le grand ouest d’ici 2025.