Rivacom absorbe Ozco, communicant des vins et spiritueux

asé à Paris (lace Alphonse Laveran) et Bordeaux (rue d’Enghien), l’agence de conseil en communication Ozco vient d’être rachetée par le groupe breton Rivacom, « plus grande agence de communication du Grand-Ouest (de Paris à Bordeaux) » indique un communiqué. La cession se base sur la vente de 100 % des parts d’Ozco détenues par Valérie Kéréver, Arnaud Serre et Eric Touchat indiquent les anciens actionnaires à Vitisphere.

Lancé il y a huit ans, le groupe de communication Ozco s’est construit avec les acquisitions des agences spécialisés Vizioz communications en 2014, Valérie Kéréver en 2015, Lettres de Châteaux en 2016… Son service de relations publiques et de communication a notamment pour clients la cristallerie Riedel, le guide Gault&Millau, le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, le groupe bordelais Castel, les vins bourguignons Louis Latour…

Agences spécialisées

Avec un chiffre d’affaires de 1,3 million d’euros en 2022, l’agence d’Ozco compte une quarantaine de clients actifs pour 11 collaborateurs. Fondé en 1997 par Régis Rassouli à Brest (Finistère), Rivacom revendique 300 clients pour 90 collaborateurs sur les agences de Brest et Rennes (Ille-et-Vilaine). Elle-même filiale du groupe de presse Télégramme, l’agence Rivacom se définit comme « un groupe de communication intégré rassemblant les expertises en conseil stratégique, relations médias, digital, marketing sportif et événementiel d’entreprise ». Liée historiquement aux compétitions nautiques, l’agence bretonne développe aussi de l’évènementiel cycliste et tennistique.