Ces vignes sont bien plantées sur un cratère de météorite

ls le clamaient haut et fort depuis 70 ans. Les propriétaires du domaine du Météore, établi à plus de trois cents mètres d’altitude dans les contreforts des monts du Haut-Languedoc, dans le village de Cabrerolles, ont désormais la preuve que leurs vignes poussent sur un cratère d’impact.

« Durant l’été 2021, après être tombé par hasard sur une bouteille de notre vin pendant ses vacances à Marseillan-Plage, le professeur Frank Brenker, géoscientifique et cosmochimiste allemand, est venu visiter le cratère de deux cents mètres de diamètre et soixante de profondeur et prélever plusieurs échantillons pour les étudier au laboratoire de l'université Goethe de Francfort, en Allemagne » relatent Paul Jenkins et Paul Jarman, les deux médecins londoniens aujourd’hui à la tête du vignoble.

Alors qu’en 1964, le spécialiste Carlyle S. Beals avait rejeté l’idée d’une frappe de météorite à Cabrerolles à partir de l’observation des bords du cratère, le professeur a repéré à l’analyse des couches de couleur foncée et des débris de roche anguleux potentiellement issus de la fracturation de la roche après l’impact.

Revenu au domaine un an plus tard avec un collègue et des étudiants pour accumuler les preuves, le professeur explique avoir mis en évidence un creux dans le champ magnétique, typique des cratères d’impact de météorites qui brisent ou font fondre la roche. « Nos mesures du bord du cratère jusqu’à son centre corrigées des variations diurnes montrent une diminution de plusieurs centaines de nT au fond du cratère par rapport à la surface. Cette seule caractéristique exclut l'origine d'un gouffre » indique-t-il dans une publication.

Les chercheurs ont également découvert de minuscules sphérules d'oxyde de fer, allant de la dizaine de micromètres au millimètre. Quand ils les ont analysées au laboratoire, ils y ont retrouvé du fer, du nickel, d’autres minéraux typiques des cratères, et des microdiamants de choc, similaires à ceux identifiés dans un bon nombre des 190 autres cratères d'impact recensés dans le monde.

Enorme pression de choc

« Le professeur a enfin mis en évidence des failles et des déformations dans le quartz qui ne peuvent être formées que par des pressions de choc de plus de 5 ou 10 GPa, une pression qui ne peut être atteinte par aucun processus connu de tectonique des plaques ou de construction de montagnes » reprennent les propriétaires du domaine.

Frank Brenker assure effectivement dans sa publication être sûr qu’une météorite a frappé Cabrerolles. C’est le deuxième cratère d’impact identifié en France, après celui de Rochechouart, dans le Limousin. L'astéroïde d'une largeur de 1,5 kilomètre aurait frappé le sol à une vitesse de 72.000 km/h.