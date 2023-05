Miss France, Stéphane Bern et Tony Parker dans le vignoble de Bordeaux

F

lorence et Daniel Cathiard, propriétaires du Château Smith Haut Lafitte, ont accueilli la première « Fête du Bontemps » organisée par la Commanderie du Bontemps Médoc, Graves, Sauternes et Barsac ce jeudi 27 avril, en clôture de la semaine des primeurs.

Plus que par le retour de nombreux acheteurs internationaux (américains et asiatiques) venus déguster les primeurs 2022 et la présence de 900 convives, cette fête remplaçant le « Ban du Millésime » a été marquée par les intronisations d’Anne-Claire Coudray, Stéphane Bern et Tony Parker, ayant tous trois juré fidélité aux vins de la rive gauche. « Son Altesse sérénissime le Prince Albert II de Monaco nous a fait l’honneur de sa présence à ce grand dîner orchestré de main de maitre par Nicolas Masse, chef doublement étoilé au restaurant la Grand’Vigne aux Sources de Caudalie » indique la Commanderie du Bontemps, à l’origine de l’évènement.

Selon les organisateurs, les venues de Clémence Botino, ancienne Miss France et lauréate du concours Miss Monde, et de Laurent Gerra ont également fait sensation parmi les convives.

Yquem, Cos, d’Estournel, Latour…

Outre Smith Haut Lafitte, ils ont pu déguster château Yquem, château de Portets, château de Lamarque, Cos d’Estournel, château Latour, château Rieussec. « A l’issue du diner, un feu d’artifice a été tiré dans le parc du château, lançant une soirée dansante qui s’acheva au petit jour » se remémore la Commanderie.