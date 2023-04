La vente de la société chinoise d'importation de vin Summergate aura bien lieu

E

n début de mois, certaines sources affirmaient que la procédure de vente de Summergate, ainsi que de son enseigne de cavistes et de bars à vins Pudao, avait échoué et que son propriétaire, l’australien Woolworths envisageait de fermer tout simplement les deux entités. Pour rappel, Woolworths, qui avait acheté Summergate en 2014, annonçait en janvier être en pourparlers avec Gravity Capital pour céder la société d’importation, malmenée par l’impact du Covid et des périodes de confinement sur les ventes de vins en Chine. La vente devait être finalisée en mars, mais il n’en a rien été et dans un courrier électronique envoyé par le directeur de Summergate Chris Cramond aux clients de la société d’importation, l’avenir de celle-ci a été remis en cause.

Une belle vitrine pour la France

Contacté par Vitisphere, Woolworths confirme que la vente se poursuit et devrait être clôturée d’ici la fin du mois, citant une évolution de la situation depuis les déclarations dans les médias quant à une éventuelle fermeture de Summergate. La société d’importation, fondée en 1999, revêt une importance particulière pour la France. En effet, son portefeuille de produits, qui englobe quelque 70 marques commercialisées à titre exclusif, fait la part belle aux cuvées françaises. Y figurent, non seulement les Grands Crus de Bordeaux, mais aussi des Champagnes, des vins d’Alsace, de la Loire et de la Vallée du Rhône aux côtés de noms prestigieux issus d’autres pays producteurs. Summergate dispose aussi d’un portefeuille de clients étendu, comprenant à la fois des hôtels-restaurants-bars, des supermarchés, épiceries et plateformes de commerce électronique à travers la Chine.