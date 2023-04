Le vin du Muscadet, star du ZÃ©nith de Nantes

C

’est un partenariat local solide. Associés depuis 2006, les producteurs de Muscadet et le Zénith de Nantes viennent de consolider leurs liens.

“Au départ, on a commencé assez simplement en offrant des bouteilles aux artistes, puis en 2011, l’idée commune est venue d’installer un premier bar à Muscadet dans le hall. Et là, on vient d’en inaugurer un tout nouveau”, raconte François Robin, chargé de la communication à la Fédération des vins de Nantes.

Le nouveau lieu est à la fois, plus grand, mieux positionné dans le hall, donc plus visible, mieux équipé, avec plusieurs frigos, et remis aux goûts du jour. 50 000 € ont été investis dans le relooking de cet espace, ouvert à chaque spectacle, soit une centaine de dates par an, où se relaient les vignerons par binôme. “Ils sont tous ravis d’y participer. Ce sont nos vignerons-ambassadeurs issus d’une dégustation à l’aveugle. Ils vendent du vin au verre, à 3 €”, détaille François Robin.

4000 cols/an

Sur les très grosses soirées – les concerts pop-rock qui remplissent la salle – quelque 200 bouteilles peuvent être écoulées. Au total, plus de 4 000 cols sont ainsi commercialisés sur une année. Sur ce chiffre d’affaires, le partenariat avec le Zénith nantais prévoit une commission de 20 %.

“Le Zénith nantais est le deuxième le plus fréquenté de France après Paris. Au total, plus de 400 000 personnes y passent chaque année”, souligne le responsable communication des vins de Nantes. “C’est une belle vitrine”.