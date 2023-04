Rolle in stone, le vin du domaine Cazes à contrepied du vermentino

P

uisqu’on ne peut plus mentionner nommément le vermentino sur les étiquettes de vins françaises, autant jouer habilement sur les mots pour faire une force de cette contrainte. C’est la démonstration à laquelle s’est attelée l’équipe du domaine Cazes, dans le Roussillon, à travers la (très remuante) cuvée Rolle In Stone. Si c’est bien un IGP côtes catalanes rolle qui est agréé, ce qui apparaît sur la contre-étiquette portant toutes les mentions légales, le domaine Cazes a fait le choix de maintenir un vermentino sur l’étiquette frontale de cette bouteille.

« Les gens connaissent le vermentino mais très peu son autre nom de rolle. Nous avons donc choisi d’aborder les choses de manière pédagogique sur le 1er millésime de cette cuvée, car la contestation de l’interdiction demandée par les appellations italiennes offre une période de latence. Nous expliquons donc sur la contre-étiquette que ce cépage est connu sous ces deux noms, afin d’informer nos clients, mais il n’y aura probablement plus la mention vermentino sur les millésimes suivants », explique Emma Puech, responsable marketing et communication de la maison Cazes. Du côté des IGP interrogées, plus aucune mention de vermentino n’est agréée, seule la mention rolle est acceptée.

Hommage aux galets roulés

Pas simplement issu d’un jeu de mots bien senti, Rolle in stone fait également référence au terroir de galets roulés, à 200m d’altitude au-dessus de la vallée du Tech, sur lequel est cultivée la vigne de 2 ha qui engendre ce vin bio.

Rolle in Stone est le 3ème larron d’un triptyque du domaine Cazes, où cette nouvelle cuvée rejoint les Samso (100% cinsaut) et Macabeo (100% maccabeu) dans la famille des vins de cépages produits sur les 220 ha de la propriété catalane. Produit à hauteur de 6000 bouteilles à destination des marchés du circuit traditionnel du domaine (restaurants, cavistes et les deux boutiques propres de la maison Cazes), Rolle in stone promet « de faire rocker la planète vin », scande un communiqué.