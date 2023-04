New Holland présente les enjambeurs TE6, des tracteurs

P

artis d’une feuille blanche, les ingénieurs de l’usine New Holland de Coëx ont mis au point de nouveaux enjambeurs pour chatouiller le marché très disputé des tracteurs pour vignes étroites. Presqu'aussi standards que des interlignes, ces TE6 sont disponibles en deux puissances -117 ou 143 ch - et avec deux dégagements sous châssis - 145 ou 160 cm. Soit 4 modèles pour les vignes plantées entre 0,9 et 1,5 m de large que le construteur a présentés les 4 et 5 avril en Vendée.

Un nouveau châssis mécano soudé

Si New Holland est déjà présent en vigne étroite avec les 9080 et 9070 N, les TE6 en diffèrent à bien des égards. D’abord parce qu’ils ne vendangent pas. Ensuite, en raison de leur nouveau châssis mécano soudé. Objectif : plus de maniabilité pour les tournières courtes et plus de légèreté pour tous travaux. Avec la nouvelle direction, « on gagne 0,5 m en rayon de braquage par rapport au 9080 N, pour être à 3,58 m avec les T6E », décrit Philippe Boisseau, spécialiste marketing. Et le poids est en baisse avec 5 tonnes à vide, et 3,5 t de charge utile.

Crédit photo Vincent Gobert

Le centre de gravité est abaissé, lui aussi, grâce au déplacement, sous la cabine, du moteur et de la dépollution associée. Ce qui améliore la visibilité et augmente la place disponible sur le plateau arrière. Seul le refroidissement s’impose en hauteur. Il faut le reconnaitre, avec un certain style.

La polyvalence règne

La polyvalence règne. Les TE6 sont taillés pour le travail du sol, la pulvé, les travaux en vert, etc. Le nouvel ordinateur Intelliview 4+ reconnait et intègre tous les paramètres des outils Clemens, Berthoud, Provitis, GRV et Agxtend compatibles. Il identifie automatiquement trois zones d’attelage indépendantes : avant, perches et plateau.

Crédit photo Vincent Gobert

Pour servir ces outils, NH propose 9 sorties aux 2 pompes hydrauliques mutualisées et 20 électro distributeurs. Pour le confort, la cabine est Classe 4 de série. La marque assure ne pas dépasser les 62 dB à l’intérieur. Sur route, les TE6 cassent la barrière des 25 km/h pour aller jusqu’à 40 km/h.

« Ce qui nous plaît, c’est la position basse du moteur. C'est idéal pour l’entretien, apprécient les responsables de la concession Méthivier, à Tracy-Sur-Loire, près de Sancerre. On aura aussi plus de stabilité. L’attelage va être plus rapide grâce au nouveau système à boules, sans outils. Les porte-outils semblent plus costauds. L’accès à la batterie est meilleur. A l’intérieur la visibilité est très bonne. Mais la cabine ne change pas trop par rapport à tout le reste ».

Huit machines en test

Après 5 pré-séries essayées en conditions réelles depuis 2 ans, huit machines seront encore en test à Châblis, en Champagne ou encore dans le Médoc cette saison. L’objectif est de vérifier l’adaptation des outils déjà présents chez les vignerons. Puis les livraisons sont prévues en fin d’année. Le tarif, en cours de finalisation, devrait osciller en fonction des options entre 200 et 300 k€, « avec un prix médian aux alentours des 245 k€, explique Thierry Le Briquer, responsable développement. Cela place les TE6 un peu au-dessus des concurrents. Mais quand on entre en cabine, cela s’explique ! ».

Verdict cet automne pour ces machines qui seront simplement estampillés New Holland, marque de tracteur, au design inspiré de l'Italien Pininfarina et à la couleur Blue Power !