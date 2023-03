563 000 € pour étudier le réemploi des bouteilles de vin en verre

L

e projet sera développé par un groupe de travail englobant trois communautés autonomes – Madrid, Andalousie et Catalogne – avec la participation de neuf autres entités représentant les différents maillons de la chaîne de valeur et du cycle de vie du produit. Il s’agit de la société de conseil Minsait, Verallia Spain, González Byass, Familia Torres, Artica Ingeniería e Innovación, la chaire UNESCO sur le cycle de vie et le changement climatique ESCI-UPF, et, en tant que partenaires associés, l'Association des fabricants et distributeurs (AECOC), Ecovidrio et Hostelería de España.

Bénéficiant d’une subvention européenne de 563 721,90 €, le projet, prévu sur 29 mois jusqu’en mars 2025, doit permettre une « analyse objective de la faisabilité et des principaux points critiques de la mise en œuvre d’un système de réutilisation des bouteilles en verre dans le secteur du vin pour le circuit CHR au niveau national » pour « jeter les bases d’une extrapolation du modèle au niveau européen ». Une étude de marché est prévue de même que la conception et la mise en œuvre « d'un essai pilote expérimental pour déterminer l'impact environnemental, technique et économique d'un éventuel système de réutilisation, ainsi que la création d'outils numériques pour la gestion de la logistique inverse et pour faciliter la communication entre les embouteilleurs, le secteur de la logistique et le circuit CHR », explique la FEV dans un communiqué.

Création d’une bouteille standard

De même, il est prévu de concevoir une bouteille réutilisable « qui pourrait servir de modèle standard pour promouvoir le système de réutilisation, ainsi qu'une analyse environnementale complète de cette bouteille de vin réutilisable en appliquant l'analyse du cycle de vie (ACV) et la méthodologie de l'empreinte environnementale du produit (EEP) de l'Union européenne ». Enfin, s’il est avéré que ce système représente « une réelle opportunité de réduire l'impact environnemental associé aux emballages et de diminuer la production de déchets », des outils seront fournis aux acteurs de la filière pour faciliter sa mise en œuvre, réunis dans un guide de bonnes pratiques.