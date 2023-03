Cos toujours pour Michel Reybier, réunissant Estournel et Labory

A

ncien propriétaire du groupe de charcuterie Aoste (cédé en 1996), Michel Reybier ne cesse d’investir dans les vignobles. Propriétaire depuis l’an 2000 de Cos d’Estournel (grand cru classé en 1855 de Saint-Estèphe, l’investisseur ne rachète rien de moins que le grand cru classé voisin : château Cos Labory, cédé par la famille Audoy. « S’inscrivant dans une perspective patrimoniale, cet achat vise à recréer le domaine historique et rend hommage au fondateur Louis Gaspard d’Estournel qui avait lui-même acquis cette propriété en 1847 » annonce un communiqué. Héritée de celui que l’on surnommait le "maharadjah de Saint-Estèphe", cette vision patrimoniale avait déjà conduit au rachat de vignes voisines, comme le château Pomys, intégré à Cos d’Estournel.

Dans un communiqué, Michel Reybier précise cependant avoir « à cœur de perpétuer l’indépendance du domaine vers un projet d’excellence porté par ce grand terroir de Saint-Estèphe ». Soit la conservation des étiquettes et outils de production propres aux Cos d’Estournel et Labory.

Groupe Reybier

Propriétaire d’hôtels et cliniques privées, Michel Reybier possède également en Provence les châteaux Lauzade et Mascaronne (Var), en Champagne Jeeper & Michel Reybier (Marne) et en Hongrie le domaine impérial Tokaj-Hétszölö (Tokay). Pour porter ses étiquettes Mascaronne et Jeeper, Michel Reybier a signé un partenariat avec l’ancien basketteur Tony Parker.