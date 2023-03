Le Workcross, un nouveau SSV pro utilitaire Ã  tout faire

O

des au SSV. Ou plutôt Odes Industry, qui commercialise depuis fin 2022 ses SSV en France. Le fabricant chinois est maintenant importé en France et distribué dans les réseaux Temver France et Rural Master. Ce printemps 2023, il propose de nouveaux véhicules pro utilitaires tous terrains SSV. Leur nom de gamme : Workcross, ou "franchissement au travail" dans la lanque de Molière. Temver distribuait déjà des gammes quad et SSV du constructeur Hisun.

Au choix, ces Odes Workcross sont proposés en 3 places côte à côte ou avec banquette arrière, amenant la capacité de transport à 6 personnes. C'est alors la version Crew, uniquement disponible en 1 000 cm3. Utilitaires, Odes assure à nos confrères de Matériel Agricole que ces véhicules peuvent transporter une charge atteignant 454 kg dans la benne arrière.

Jusqu'à 1000 cm3 de cylindrée et un treuil de série

La gamme se décline en 3 versions de 650, 800 et 1000 cm3. Les puissances respectives atteignent 48, 60 et 72 ch. Direction assistée, différentiel arrière et treuil de capacité 1 600 kg sont prévus de série.

Côté dimensions, les Workcross affichent une largeur de 165 cm, une longueur de 307 cm ou 391 cm pour la version Crew. On trouvera en options toit et pare-brise ainsi que des bumpers.

Cette gamme de SSV Workcross arrive après celle des quads Pathcross, lancée en 2021. Ces tous terrains sont disponibles en cylindrées de 650, 850 et 1000 cm3. Ils reçoivent une motorisation Odes Industry bicylindre en V, une injection Delphi et une transmission par variateur du canadien CV-Tech. Le fabricant chinois a opté pour des châssis poutre, une suspension arrière à bras tirés et des amortisseurs à gaz.