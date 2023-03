Les Hospices de Nuits-Saint-Georges, la petite vente qui monte, qui monte...

A

près les records de ventes des Hospices de Beaune fin 2022, 31 millions d’euros, ceux des Hospices de Nuits-Saint-Georges tenus ce dimanche 12 mars au château du Clos de Vougeot semblent presque plus sages, avec 3,6 millions € (+ 45 % en un an). Malgré une augmentation de 45 % des volumes mis en vente (de 109 à 160 pièces), la vente caritative a maintenu son prix moyen à 22 500 €/pièce (-1 %). Soit des cours plus abordables que le prix moyen de 39 155 €/lot atteint à Beaune (+12 % par rapport au précédent record de 2021) avec 802 tonneaux (+125 % en un an).

En relance depuis quelques années pour dupliquer le succès de Beaune, la vente aux enchères de Nuits-Saint-Georges affiche une croissance soutenue de ses prix et de sa notoriété. L’hôpital de Nuits-Saint-Georges fait partie du centre hospitalier de Beaune (comme les hôpitaux d’Arnay-le-Duc et Seurre).

Points communs

Comme la vente au profit des Hospices civils de Beaune, les enchères caritatives de Nuits-Saint-Georges ont été marqué par la vente d’une pièce de Charité. Qui atteint en 2023 le record de 64 580 € avec la mobilisation de l’actrice Constance Dollé au profit de l’association Les Blouses Roses.

Autre point commun entre les deux ventes cousines, leur premier contributeur est le même : la maison Albert Bichot, avec 112 pièces pour 4,98 millions € à Beaune en 2022 (soit 17,3 % du montant total de la vente) et 36 pièces pour 1 millions € à la vente de Nuits-Saint-Georges en 2023 (soit le tiers de la vente).