1 machine à vendanger, 3 tracteurs et 300 m² de bâtiments partis en fumée

Ladaux (Gironde), dans la nuit du mardi 7 mars, les bâtiments abritant la majorité du matériel du vignoble Ducourt ont pris feu. Tout, ou presque est détruit, mais la leçon à en tirer c’est Jérémy Ducourt, responsable de production sur l’entreprise familiale, qui nous la donne : « Si ça peut sensibiliser d’autres collègues alors ça n’est pas arrivé complètement en vain ».

Il aura fallu trois brigades de pompiers pour maitriser les flammes. Sans débat possible, les dégâts sont conséquents. 300 des 600 m² des bâtiments sont partis en fumée. Trois tracteurs sur six, une machine à vendanger sur quatre, et tous les pulvérisateurs ont brûlé intégralement. L’état du reste du matériel reste encore à évaluer, sans grand optimisme. « Nous avons transféré l’un de nos tracteurs sur lequel était attelé un pulvérisateur qui devait passer un contrôle dans le bâtiment qui abritait la majorité de notre matériel. » commence à expliquer Jérémy Ducourt. « Ce tracteur, d’une douzaine d’année, n’était pas équipé d’un coupe-circuit. On l’a entreposé, il y a eu un court-circuit le soir et le feu est parti du tracteur pour se propager au reste du bâtiment. »

Je pense qu’il faut être très rigoureux sur les équipements et sur le contrôle

Si le constat n’est pas des plus joyeux, le responsable et œnologue du vignoble préfère en tirer des leçons et croire avec philosophie que son histoire aidera ses confrères vignerons à faire plus attention à certaines pratiques : « Tous nos autres tracteurs étaient équipés de coupe-circuits sauf celui qui a pris feu. Je pensais depuis longtemps à me charger de se tracteur, puis on remet au lendemain, le temps passe et on ne le fait jamais. » Et d’ajouter : « Je pense qu’il faut être très rigoureux sur les équipements et sur le contrôle. Aujourd’hui on va être très regardant sur l’interdiction de chargement de certains matériels en dehors des horaires de travail. On va renforcer nos procédures de prévention incendie et être équipé de tracteurs possédant un coupe-circuit. »

Une histoire et une leçon qui pourront servir à d’autre.