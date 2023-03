La flavescence dorée progresse dans les vignes de Bourgogne et arrive dans l’Yonne

M

algré l’amélioration de la situation sanitaire à la suite de l’apparition de la flavescence dorée en 2012, « la maladie gagne du terrain pour la troisième année consécutive » alerte la Fédération régionale de lutte et de défense contre les organismes de Bourgogne Franche-Comté (Fredon BFC) dans un bulletin de synthèse édité par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB).

Les prospections réalisées par la Fredon et les viticulteurs sur la totalité du vignoble de la Côte-d’Or et de la Saône et Loire (zones délimitées) et un tiers du vignoble de l’Yonne d’août à octobre 2022 ont permis l’analyse de 2 609 échantillons.

10,7 % se sont avérés positifs à la flavescence dorée. Ils concernent 48 communes. 319 viticulteurs sont concernés sur 745 parcelles. En 2021, avec 4 % des échantillons positifs dans 39 communes, ils n’étaient que 169, sur 311 parcelles.

Cette année, « 3 parcelles ou parties de parcelles vont devoir être arrachées sur un peu moins de deux hectares ».

En Côte d’Or et en Côte Chalonnaise, au moins un prélèvement est ressorti positif sur les communes de Gilly les Citeaux, Morey Saint Denis, Prémeaux Prissey, Aloxe, Volnay, et Saint Aubin Corpeau.

La liste s’allonge dans le Mâconnais et le Beaujolais (avec Mancey, Ozenay, Chardonnay, Montbellet, Uchizy, Farges, Le Villars, Préty, Saint Albain, La Salle, Senozan, St Martin Belle Roche , Laizé, Clessé, Péronne, Viré, Burgy, Bissy la Mâconnaise, St Gengoux de Scissé, Azé, Igé, Verzé, Serrières, Vergisson, Prissé, Chevagny les Chevrières, Charnay les Mâcon, Chaintré, Vinzelles, Mâcon Loché, Fuissé, Chasselas, Leynes, Romanèche, St Symphorien, La Chapelle de G, St Amour, Chânes, Crèches et Pruzilly).

Pour la première fois dans l’Yonne

« Pour la première fois, des échantillons positifs à la flavescence dorée ont été détectés dans l’Yonne sur la commune de Maligny » poursuit la Fredon.

D’après le génotypage des échantillons issus de nouvelles communes ou des cas isolés pointe toujours vers la souche FD2-M54, très épidémique. « Les échanges avec la profession sont engagés pour élaborer le plan de lutte 2023 ».

Seule bonne nouvelle,selon la Fredon, « dans la lignée de 2021, la maladie régresse dans le nord du Mâconnais ».