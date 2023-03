Place aux zéolithes pour lutter contre la chlorose ferrique dans les vignes

Un autre atout est environnemental. Les zéolithes sont des minéraux. « Une fois que le fer est sorti, il reste un sable insoluble et non polluant », affirme Jean-François Chollet. A contrario, les chélates sont des produits organiques solubles. « Une fois qu’ils ont libéré le fer, il laisse un résidu lessivable, susceptible de solubiliser des métaux lourds qui seraient déjà présents dans le sol et les entraîner dans les nappes phréatiques. De ce fait, on cherche à remplacer les chélates dans de nombreux domaines d’application. Cela pourrait devenir un sujet également en agronomie. »

n matière de lutte contre la chlorose ferrique, les choses n’avaient pas bougé, ou presque, depuis l’apparition des chélates de fer voilà des décennies. Jusqu’à ce que Plantalys, une start-up émanant de l'IC2MP, une unité mixte de recherche de l’Université de Poitiers et du CNRS, s’en mêle. Après plusieurs années d’essais dans le Gard puis en Charente, cette start-up a mis au point une solution de rupture commercialisée dès cette année : du fer encapsulé dans des zéolithes et non plus des chélates.

Pour Fabrice Cabot, responsable agronomique chez Yara, il faut choisir un chélate adapté au pH du sol. « Les formes HBED et EDDHA sont les plus adaptées aux sols à pH élevé, de 8 à 8,5, comme on en trouve régulièrement en Charente ou en Champagne, car, dans ces conditions, elles restent stables. » Il faut ensuite s’intéresser à la concentration en isomères actifs. « La forme isomère ortho-ortho (IOO) comporte 6 liaisons pour retenir l’ion ferrique. Elle est la plus adaptée aux sols à fort pH. Plus sa concentration est élevée, plus le produit convient à des sols très calcaires. » Enfin, on raisonnera au mieux les apports. Dans des vignes très touchées par la chlorose, Fabrice Cabot recommande un premier apport au débourrement et un second en fin de cycle, pour aider à la mise en réserve. « Avec éventuellement des engrais foliaires, dès 5 à 6 feuilles et après la floraison. » Il préconise également de faire une analyse pétiolaire deux à trois fois par campagne, aux stades « boutons floraux séparés » et « véraison », afin d’intervenir en cas de besoin. Christophe Richou, responsable marketing et développement chez Agronutrition, conseille l’apport séparé de mycorhizes tous les deux à trois ans. « En activant le développement des racines, on permettra une meilleure efficience des chélates de fer. »