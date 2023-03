La SAFER se dote d’un fond de portage foncier pour installer les jeunes agriculteurs

Hype

Le 06 mars 2023 à 16:13:32

L'agriculture se porte très mal depuis maintenant longtemps, faute d'investissements et de réformes juridiques adéquates. Mais, on encourage des jeunes à s'installer....On utilise des mécanisme de subventions, le droit de préemption des SAFER et les fermages forcés sans contrepartie pour installer des jeunes qui fermeront pour la plupart dans les 24 à 36 mois après installation. Tout cela se fait essentiellement au préjudice d'autres agriculteurs qui vont donc de plus en plus mal. Les peu de jeunes qui passeront les premières années deviendront à leur tour des anciens et ainsi de suite...combien de temps encore pourra-t'on jouer à ce petit jeu mortifère?