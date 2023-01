Coup de chaud contre la SAFER Paca pour préserver le foncier viticole

T

rès remontés contre le mode de fonctionnement de la SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) de la région Paca, et inquiets du manque de poids de la profession agricole dans le processus décisionnel de l’institution, les représentants des syndicats Fdsea (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles) et Jeunes Agriculteurs (JA) du Var se sont rendus le 4 janvier au siège régional de Manosque. Ciblant ouvertement Patrice Brun, actuel président directeur général de la Safer Paca, la délégation s’est rendue sur place pour le rencontrer et obtenir de celui-ci « de reprendre la main le plus tôt possible afin de donner de la clarté aux travaux de la Safer et impulser toutes les réformes nécessaires : statutaire et de gouvernance, afin que la Safer reste bel et bien un outil au service de l’agriculture et du monde rural et ne vienne pas aux ordres de certains dictats politiques ou autre militantisme associatif. Dans l’hypothèse où le PDG ne serait pas en mesure de s’engager pleinement dans cette mission essentielle, nous nous verrons dans l’obligation de demander sa démission », indique sans détour le communiqué de la Fdsea 83.

Ni signature d’engagement, ni démission n’ont pourtant été récoltées au cours d’une rencontre qui, aux dires des participants, s’est déroulée de manière très courtoise et posée. Les syndicalistes varois ne lâchent pourtant pas l’affaire et n’attendent rien moins qu’une refonte statutaire de la société en charge de l’aménagement du foncier agricole régional. « Nous constatons depuis quelques années une dérive sur la gouvernance de notre Safer. Les agriculteurs sont les premiers piliers de cet outil créé par et pour la profession agricole, et celle-ci s’y trouve de moins en moins représentée et écoutée. Nous demandons d’engager une réforme statutaire de la Safer Paca pour que celle-ci soit rendue aux exploitants de terrain, alors que la pression foncière est plus forte que jamais », explique Sébastien Perrin, qui siège au conseil d’administration de la Fdsea 83 et secrétaire général de la chambre d’agriculture du var. Une réunion des représentants Fdsea et JA des départements de Paca, ainsi que des présidents de comité technique est déjà prévue le 5 janvier pour décider des suites à donner à ces revendications. D'autres actions devraient suivre.

Sans concertation

Dans le Var, c’est le recrutement de Laurent Vinciguerra, le nouveau directeur départemental de la Safer, « sans aucune concertation préalable, comme il est d’usage, avec la chambre d’agriculture, les syndicats agricoles, les représentants du comité technique, ni même le président de celui-ci », qui a fait déborder le vase du mécontentement des syndicalistes agricoles locaux. Contactés, les dirigeants de la Safer Paca assurent au contraire que « le mandat social qui m’est confié en tant que directeur général m’assure une indépendance totale dans la gestion des recrutements et des ressources humaines », prévient Laurent Vinciguerra, qui a également rencontré la délégation syndicale varoise. La prise de fonction de ce nouveau directeur est prévue pour le 31 mars prochain et Laurent Vinciguerra précise en outre que la signature d’un quelconque engagement de la part du PDG aurait été contraire à la loi.

Parlant en son nom et celui du PDG de la Safer Paca, le directeur général ajoute que les statuts actuels des Safer n’ont pas vocation à être modifiés, alors qu’un réforme d’ampleur a été mise en œuvre en 2014. « Cette réforme liée à l’application de la loi d’avenir pour l’agriculture est venue apporter de la transparence au fonctionnement des Safer. Le conseil d’administration composé de 3 collèges de 8 membres chacun a été instauré. Le 1er regroupant les représentants des organisations professionnelles agricoles, le 2ème ceux des collectivités territoriales et le 3ème regroupant les autres représentants», poursuit Laurent Vinciguerra. Les comités techniques départementaux et leurs présidents respectifs n’ont qu’un avis consultatif dans le processus décisionnel des Safer.

Outil régionalisé, technocratique, alors que tout se joue à l’échelle locale et communale

Très inquiets de la pression foncière accrue et des prix des terres le plus élevées de la région dans leur département, en particulier pour le secteur viticole, les représentants varois de la Fdsea et des JA insistent pour qu’ « une commission agricole de réforme des statuts soit créée au sein de la Safer Paca, car nous sommes tous les jours secoués par des problème de terrain qui relèvent de la Safer, sans réponse satisfaisante de sa part, car c’est devenu un outil régionalisé, technocratique, alors que tout se joue à l’échelle locale et communale », abonde Sébastien Perrin.

La Coordination Rurale du var n’a pas été concerté de la mise en œuvre de cette action, mais se montre solidaire quant aux griefs évoqués, alors que la Confédération Paysanne du département estime satisfaisant le fonctionnement actuel de la Safer Paca et les échanges que le syndicat entretient avec elle.