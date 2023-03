Le vin n’est pas né en Géorgie il y a 8000 ans

L

es certitudes sur l’Histoire de la vigne s’effondrent ! Une vaste étude impliquant près d’une centaine de chercheurs publiée ce 3 mars dans la revue Science indique que la vigne n’a pas été domestiquée il y a 11 000 ans en Géorgie mais 3000 ans avant, à la fois dans le Croissant fertile au Proche-Orient, au niveau d’Israël, de la Palestine, du Liban et de la Jordanie, et dans le Caucase (Géorgie, Arménie et Kazakhstan modernes), ces deux foyers étant séparés par 1000 km.

Les variétés de Vitis vinifera aujourd’hui cultivées en Europe sont issues du premier foyer. « Elles sont issus de croisements accidentels avec des vignes sauvages lors de la migration des agriculteurs vers l’Ouest » assure Yang Dong, co-auteur de la publication.

Du raisin de table au vin

Alors que la vigne était initialement plantée pour le raisin de table, ces croisements ont donné des baies plus petites et moins sucrées, à la pellicule plus épaisse, moins bonnes à manger mais idéales pour faire du vin.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs (dont Nathalie Ollat à Bordeaux et Thierry Lacombe à Montpellier) ont séquencé le génome de 3525 accessions de vignes sauvages et cultivées issues de collections de plusieurs institutions dans différents pays.

Alors que l’on pensait que les vignes domestiquées du Caucase étaient les ancêtres des raisins de cuve du monde entier, elles n’auraient finalement donné naissance qu’aux variétés désormais cultivées en Géorgie et en Arménie. Il ne manque plus que des preuves archéologiques pour valider cette découverte.