La London Wine Fair célèbre le

Hannah Tovey : À ce stade, environ 90 % des stands sont réservés, soit une augmentation de 64 % par rapport à la même époque en 2022, donc le salon se présente très bien. Nous sommes convaincus que le nombre d’exposants sera en augmentation cette année, et que de plus, une part relativement élevée d'entre elles seront des primo-exposants. C’est important pour conserver la pertinence et la fraîcheur de l’événement. A titre d’exemple, les vins de Catalogne tiendront un stand pour la toute première fois, tout comme les vins tchèques. Côté visiteurs, nous avons constaté une baisse en 2022 par rapport à 2019. C’était attendu. Notre objectif est donc de retrouver le niveau de fréquentation d’avant le Covid, même si nous priorisons plus la qualité que la quantité de visiteurs.

Comment qualifieriez-vous la présence française cette année ?

Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons un partenariat avec Business France, qui soutient le pavillon français en 2023. Les vins du Roussillon seront de retour après une pause de plusieurs années et nous avons deux pavillons IGP qui se déplaceront à Londres pour la toute première fois. L'AOC Languedoc sera également de retour et deux masterclasses présenteront chacune huit producteurs de Bergerac. Notons également l’un des coups de cœur de l'équipe : le stand des Producteurs et Vignerons de France, qui a participé à toutes les éditions du salon depuis la première en 1982.

Le salon sera aménagé différemment en 2023. Pouvez-vous en dire plus ?

Cela fait cinq ans que le salon n'a pas fait l'objet d’un relookage. Nous avons donc estimé qu'il était temps de le rafraîchir, compte tenu notamment de l'incertitude des trois dernières années. Pour 2023, deux zones très fréquentées, Esoterica et Wines Unearthed, destinées respectivement aux entreprises britanniques et aux producteurs cherchant à être représentés pour la première fois, seront désormais situées au cœur du salon pour améliorer la circulation des visiteurs et leur expérience pendant le salon.

Vous avez un nouveau partenariat avec la Sustainable Roundtable. Comment cela se traduira-t-il ?

Ce tout nouveau partenariat vise à mettre le développement durable au premier plan afin de garantir que le salon aborde et provoque le débat autour des enjeux et des opportunités liés au respect de l’environnement dans le secteur du vin. Le développement durable sera présent dans tous les volets clés du salon, y compris les séminaires pédagogiques et les séances d'information sur le secteur présentés par un large éventail d'associations, de consultants et d'intervenants spécialisés, ainsi que dans l'ensemble de l'offre numérique.

La Sustainable Roundtable prendra la parole à travers notamment une table ronde sur la création d'une norme de référence mondiale ainsi que des initiatives en matière de réduction du poids des bouteilles et de gestion logistique. Les exposants qui présenteront des vins dotés de solides références en matière de développement durable pourront les signaler sur la plateforme numérique Bottlebooks, afin de créer des "itinéraires durables" pilotés par des experts à l’attention des visiteurs.

Quelles sont les autres grandes nouveautés cette année ?

En plus d’un programme inégalé de masterclass, séminaires pédagogiques et briefings sectoriels, notre zone Drinks Britannia sera plus grande que jamais, avec le WineGB qui occupera le plus grand espace à ce jour. Le secteur en plein essor des "Low & No" aura son propre espace pour la deuxième année, avec une augmentation prévue de 100 % du nombre d'exposants. Nous accueillons également la WSET School London en tant que sponsor principal de la zone pédagogique. Et pour la première fois, nous annoncerons les lauréats de notre grand prix des acheteurs de vin sur la scène centrale le deuxième jour.

Votre avez choisi comme slogan "L'événement le plus intelligent du monde en matière de vin". Qu’entendez-vous par là ?

Cela fait référence à l'intégration des éléments physiques et numériques au sein de la London Wine Fair ; nous avons été le premier rassemblement à le faire dans le monde du vin, ce qui permet à nos exposants d'atteindre un public plus large et de faciliter l’accès aux visiteurs qui ne peuvent pas se rendre à Londres. Nous allons encore améliorer cet aspect en 2023 afin que chaque visiteur et exposant puisse facilement gérer son expérience de la LWF à partir d'un tableau de bord principal. L'année dernière, nous avons créé le premier salon hybride, où les exposants étaient présents à la fois physiquement et numériquement. Nos visiteurs en ligne sont à 50 % britanniques et à 50 % étrangers, alors qu'en personne nous comptons un peu plus de 80 % de britanniques.

Le retour de Prowein à ses dates normales a-t-il eu un impact positif sur vos attentes ?

Lorsque Prowein a pris la décision de modifier ses dates l'année dernière pour qu'elles coïncident avec celles de la London Wine Fair, cela a suscité beaucoup d'angoisse et d'incertitude parmi nos exposants, dont beaucoup réservent des stands sur les deux événements. Le retour au calendrier normal aide tout le monde.

Wine Paris & Vinexpo Paris a affiché un nombre impressionnant d’exposants cette année. Cela va-t-il impacter la LWF ?

Wine Paris & Vinexpo connaît une croissance rapide et un beau succès. L'impact sur la London Wine Fair sera minime car il y a un intervalle de trois mois entre les deux salons, ce qui permettra à de nombreuses entreprises de participer aux deux. Toute répercussion sera probablement ressentie plus profondément par Prowein en raison de la proximité des dates.

Enfin, avez-vous subi des conséquences négatives en raison du Brexit ?

Le Brexit a sans aucun doute eu un impact négatif sur le secteur britannique des boissons dans son ensemble, des problèmes de personnel dans le circuit CHR à une plus grande complexité au niveau de la logistique et de l'administration. Donc, oui, nous en ressentons les effets. Cependant, nous constatons toujours une demande de stands de la part de producteurs qui cherchent à exporter vers le Royaume-Uni pour la première fois. De même, des organismes génériques majeurs en Italie et en Grèce augmentent massivement leur espace cette année, les exportations vers la Grande-Bretagne étant en ligne de mire… Dans tous les cas, cette année nous allons célébrer le retour à la normalité avec un salon renouvelé et redynamisé.