Comment 10 vignerons tiennent une boutique à Lille

«

C’est un autre métier d’être caviste ! » Pierre-Éric Jolly, vigneron à Landreville, dans l’Aube, et président de la SAS qui détient la boutique « Champagne Terroirs Expérience » au 31, rue Lepelletier dans le Vieux Lille, ne pensait probablement pas vivre des débuts si mouvementés.

Cette jolie boutique détenue par dix vignerons champenois a en effet ouvert ses portes le 30 octobre 2020, la veille du second confinement. Elle est de plus située à deux cents mètres des deux immeubles qui se sont effondrés en novembre 2022. Depuis, la rue Lepelletier est fermée à la circulation des voitures. Mais qu’importe les obstacles, les vignerons sont restés dans la capitale des Flandres.

Une association née en 2015

Leur association Champagne Terroirs, etc. est née en juillet 2015. « Notre objectif était de participer au Printemps des Champagnes et à des salons à l’étranger, mais aussi de promouvoir nos champagnes et de dynamiser nos ventes », témoigne Luc Gaidoz, viticulteur à Ludes (Marne) et président de l’association.

L’aventure nordique a débuté par l’ouverture d’une boutique éphémère à Lille, du 1er novembre 2020 au 15 janvier 2021. Trois vignerons – Fiona Lefebvre, Luc Gaidoz et Pierre-Éric Jolly – sont particulièrement investis sur ce projet. « Le bilan a été positif, avec 1 500 bouteilles vendues et des prises de contact intéressantes », témoigne Fiona Lefebvre, viticultrice à Berru (Marne).

En février 2021, l’association décide de poursuivre l’expérience et d’ouvrir une autre boutique éphémère à Lille durant sept à huit mois. Sauf que les bailleurs refusent de louer pour une telle durée. Elle fait alors le pari d’ouvrir une boutique permanente, par le biais de sa SAS (voir encadré). « Il nous a fallu créer une ambiance, acheter et monter le mobilier, choisir des éclairages, aménager une vitrine, nettoyer la cave, commente Pierre-Éric Jolly.

Des bouteilles entre 22 et 120 € TTC l'unité

Cette boutique de 35 m2, qui comprend en plus une mezzanine pour les dégustations et une cave pour le stockage, a ouvert ses portes le 19 mai 2021. Chaque vigneron y commercialise trois à quatre cuvées, avec un brut sans année, un champagne très haut de gamme, un rosé ou un demi-sec et éventuellement une autre cuvée. Les prix s’échelonnent de 22 à 120 € TTC la bouteille.

Les soixante bouteilles proposées à la vente sont toutes disponibles à température ambiante ou réfrigérées. « Nos ventes sont logiquement plus dynamiques du jeudi au samedi, précise Fiona Lefebvre. Nous avons une activité similaire à celle des fleuristes. En fin de journée, les clients viennent acheter une bouteille fraîche juste avant d’aller chez des amis. C’est pour cette raison que nous fermons à 19 h 30. »

Des ateliers dégustation pour animer les ventes

Pour animer les ventes, les vignerons organisent trois ateliers de dégustation un week-end sur deux, au prix de 30 €. L'animateur de l’atelier présente quatre champagnes avec un thème défini. Un champagne du mois est également mis en avant avec une remise de un à deux euros. Enfin, trois fois par an, l’association organise un Before Jeudi en présence de plusieurs vignerons, de 18 h 30 à 21 heures, dans une ambiance musicale avec un service d'amuse-bouche.

La boutique mise sur la proximité et sur l’image du circuit court. « Nous n’avons pas les mêmes clients que dans nos caveaux, observe Luc Gaidoz. Celui qui se déplace en Champagne vient acheter son stock pour l’année. Ici, ce sont des achats impulsifs. On répond souvent à des questions sur les accords mets-vins. Les clients sont séduits par le côté familial de la boutique et que des vignerons champenois viennent à eux. »

Trois typologies d'acheteurs

« Nous avons trois typologies d’acheteurs, complète Pierre-Éric Jolly. Un tiers des clients, juste de passage, vient une fois par an, un tiers vient deux à trois fois par an et un tiers vient fréquemment. Nous avons aussi une dizaine de restaurateurs fidèles qui apprécient de venir chercher leur caisse sans avoir besoin de stocker les bouteilles et des entreprises qui nous demandent d’animer un atelier de dégustation dans leurs locaux. »

Le fichier clients va bientôt atteindre le cap des 500 contacts. Chaque client dispose d’une carte de fidélité, avec un point gagné par euro dépensé. Il bénéficie d’une remise de 5 % quand le cumul des ventes atteint 500 €.

5000 cols vendus en 2022

En 2022, la boutique a vendu près de 5 000 bouteilles. Le panier moyen s’est élevé à 65 € TTC, avec l’achat de deux bouteilles. « Notre objectif était d’être à l’équilibre à la fin de la troisième année, ce qui suppose de vendre 7 000 à 8 000 cols à l’année, indique Luc Gaidoz. Avec le Covid, on a porté cet objectif à quatre ans. Nous sommes en hausse de 20 % depuis septembre 2022. Les touristes reviennent. »

Fiona, Luc et Pierre-Éric se rendent une journée par mois à Lille. Les autres adhérents y vont tous les deux à trois mois. Le prochain but du groupe est de proposer tous les mois un "corner" à un vigneron indépendant d’un autre vignoble. L’ouverture d’une autre boutique est également en discussion. Reste à se mettre d’accord sur une ville, française ou européenne.