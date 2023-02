A Angers, la greffe des salons de vins a pris

R

éussi. Le président du Salon des vins de Loire, Pierre-Antoine Giovannoni, comme son homologue bio de la Levée de la Loire, Sébastien David, ont employé le même adjectif pour qualifier la première édition d’Angers Loire DégusT’, l’entité qui les accueillait dans un même espace – en y ajoutant le salon biodynamiste Demeter – au parc des expos d’Angers les 6 et 7 février.

La nouvelle formule du salon proposait aux 700 exposants (bio, HVE, Demeter, conventionnel) un format minimaliste : une table et une chaise, avec service de verre et de glace orchestré par le parc. Historiquement, le Salon des vins de Loire offrait des stands avec cloisons par module de 9 m2. Pas de souci pour la plupart des exposants. “Tout le monde est sur un pied d’égalité”, résumait Sébastien David. Auparavant, les différents salons étaient disposés dans des halls différents.

4000 visiteurs

A l’heure, où nous écrivions ces lignes, le bilan officiel de fréquentation de la manifestation n’était pas encore diffusé, mais elle devrait se situer, selon nos informations, au-dessus des 4 000 visiteurs, parmi lesquels de nombreux cavistes et restaurateurs, largement issus du grand ouest et de région parisienne, et d’une part export non-négligeable, y compris asiatique, russe, américaine… Globalement, les deux jours du salon ont été plutôt actifs, en particulier le lundi, où certains domaines, à deux ou trois sur le stand, n’avaient pas assez de bras pour servir tout le monde et échanger avec les acheteurs.

Ce salon clôture 5 jours d’effervescence autour du vin à Angers, où toute une série de off bio et nature ont fleuri depuis des décennies en marge de l’historique Salon des vins de Loire, 36 ans au compteur, avec des incontournables, comme la Dive à Saumur ou le Salon Saint-Jean dans les greniers du même nom à Angers, qui accueillent plus de 3 000 visiteurs chacun. Au total, selon les estimations de la ville d’Angers, quelque 10 000 acheteurs se déplaceraient ainsi dans la Loire début février, pour ce rendez-vous professionnel calé entre Millésime Bio et Wine-Paris Vinexpo.