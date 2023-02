Pas de guerre de chapelles, mais un même toit pour les salons des vins à Angers

A

près avoir voisiné pendant plusieurs années, place désormais à la vie commune. Trois salons viticoles professionnels vont se rassembler dans le grand palais du parc des expositions d’Angers sous une nouvelle bannière commune : ALT, pour Angers Loire DégustT’ (ALT). Pour la petite histoire, ALT signifiait au départ Angers Loire Tasting, mais le mot Tasting a été déposé pour d’autres salons et n’est donc plus utilisable. Le tasting s’est francisé en dégust’.

Fédérant, l’historique Salon des vins de Loire – il est né en 1987 – la Levée de la Loire (bio) et le salon biodynamique Demeter, ALT accueillera 700 exposants, arborant un même et simple équipement en guise de stand : une table nappée et une chaise. Un rapprochement qui s’est imposé pour le Salon des vins de Loire, privés de deux éditions pour des raisons sanitaires, et qui cherchait un nouveau souffle, mais aussi pour la Levée de la Loire, le salon bio qui s’étend et qui réclamait plus d’espace aux responsables du parc expo angevin.

Ecos-ystème de salons

Cet évènement sera le pivot d’un éventail d’autres salons orientés bio ou nature qui se sont créés au fil des années dans le sillon du salon des vins de Loire, transformant Angers pendant quelques jours en février en une place forte de marché. Selon les données de la ville d’Angers, ce petit éco-système accueille chaque année quelque 1 200 exposants et plus de 13 000 visiteurs issus de 140 pays.

Les autres salons se dérouleront aux dates suivantes : Salon Saint-Jean les 4 et 5 aux Greniers Saint-Jean, les Pénitentes, du 2 au 4 février à Savennières, Salon-Salon les 3 et 4 février à Rochefort-sur-Loire, Salon Chai ! le 5 février au chai urbain Loire 1006, les Anonymes, le 5 février à Angers, la Dive-Bouteille, les 5 et 6 février chez Ackerman à Saumur.