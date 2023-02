C

orentin et Christophe Pichon attendaient ce moment depuis 3 ans. A Chavanay, dans la Vallée du Rhône septentrionale, les vignerons viennent d’inaugurer leur nouvel outil de travail, à 500 mètres de leur ancienne cave, dans le hameau familial du Grand Val.

Ils disposent désormais de 2400 m2 contre 900 m2 auparavant pour vinifier leurs condrieu, côte rôtie, saint-joseph, cornas et côtes du Rhône. Depuis 2021, la famille achète également du raisin pour enrichir sa gamme d’hermitage blanc et rouge, et de crozes-hermitage rouge.

Cuves tronconiques

Les vignerons vont pouvoir pousser les sélections parcellaires sur leurs 23 hectares grâce à 35 cuves tronconiques de 25 à 50 hl. « Nous avons acquis un échangeur coaxial double tubulure pour refroidir de 10°C en instantané les mouts de vins récoltés les après-midis et avons fait le choix de travailler par gravité pour éviter la trituration des raisins » expliquent le père et son fils, qui espèrent encore augmenter la finesse de leurs vins.

Le chai d'élevage comprend 450 fûts et un système d’ajustement automatique de l’hygrométrie. Quelques jarres sont destinées à l’élevage des sans-sulfites.

Pour le plaisir des touristes, le bâtiment dispose d’un toit terrasse de 220m2 avec vue sur le vignoble et d’un vaste caveau de dégustation.