Une experte de la communication à la tête des vins AOC de Graves

Sandrine Chamfrault succède à Mayeul L’Hullier à la direction du syndicat viticole des vins de Graves avec l’objectif de soutenir la commercialisation de l’appellation, d’augmenter sa visibilité en France et à l'international, et de renforcer sa présence sur le digital et lors d’évènements.

Le 17 février 2023 Par Marion Bazireau

Sandrine Chamfrault travaillait depuis 10 ans au développement du Château Marquis de Terme dans le Médoc. - crédit photo : LinkedIn

A u service du syndicat viticole des Graves depuis près de 8 ans, Mayeul L’Huillier cède sa place de directeur à Sandrine Chamfrault, qui travaillait depuis 2013 au développement de l’œnotourisme, de la communication et du marketing au château Marquis de Terme (grand cru classé de Margaux). Avant de découvrir le monde du vin, le quinquagénaire originaire de Bordeaux a œuvré dans des agences de communication, à la Fédération Française de Rugby, et est devenue consultante associée au sein d’un cabinet d'audit. En tant que directrice du syndicat viticole des Graves, Sandrine Chamfrault se donne pour objectif de soutenir la commercialisation des vins de Graves et d'augmenter la visibilité de l'appellation en France et à l'international. Elle vise également à renforcer la présence de la marque sur le digital et à accroître sa présence événementielle. Donner une identité forte aux vins des Graves Sandrine Chamfrault déclare par voie de communiqué qu’elle souhaite premiumiser la perception des Graves, et donner une identité forte à « des vins de qualité, bien notés, qui offrent une grande variété de choix ». A lire aussi Sélection par les consommateurs Deuxième édition des "ambassadeurs Graves", le "Tripadvisor" des vins de Bordeaux Une première ! Certification environnementale obligatoire pour les vignerons de Saint-Emilion et Puisseguin « Le Syndicat possède un rôle d'animation de réseau, c’est une entité qui doit devenir incontournable, qui fédère l'écosystème local, doit être un moteur et un exemple pour les adhérents. J’ai toujours eu cette volonté de porter un projet collectif, c’est pourquoi je suis ravie de rejoindre le Syndicat Viticole des Graves » ajoute-t-elle.

