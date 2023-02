"Durable, désirable et décarboné" l’avenir des vins de Bordeaux par son maire

Valerie Murat

Le 09 février 2023 à 09:13:04

Signaler ce contenu comme inapproprié

Toujours du bon côté du manche Hurmic. On n a jamais entendu l actuel maire de Bordeaux sur les ouvrier.e.s viticoles malades qui crèvent à cause des pesticides de synthèse qu iels respirent en s echinant dans les vignes. Rien non plus sur l air de Bordeaux chargé en pesticides de synthèse dangereux pour la santé tous les ans d avril à septembre pour produire la majorité des vins de Bordeaux. Rien non plus de sa part, sur les clusters de cancer pediatriques non loin d ici. Rien non plus sur le procès-baillon intenté par le civb et 25 autres plaignants contre une petite association et sa porte parole ayant révélé que des pesticides de synthèse parmi les plus dangereux sont utilisés pour produire des vins HVE. Pourtant, son équipe de campagne s intitulait "Bordeaux respire" et il se faisait fort et se gargarisait meme d "être toujours du côté des lanceurs d alerte". Il n y a pas de maire ecolo à Bordeaux, ni de gauche.